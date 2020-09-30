«Никакого „Мрактора“ мы не видим». Разработчик стиля «Трактора» ответил на критику

Студия «Quberten» прокомментировала новый фирменный стиль «чёрно-белых».

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Разработчик нового фирменного стиля «Трактора» — студия «Quberten», в рамках нового выпуска шоу Константина Устьянцева «Свободный лёд», ответила на критику части болельщиков, по словам которых новый дизайн, представленный цветами чёрным и белым, слишком мрачноват, а название клуба с логотипом «Т» и вовсе читается, как «Мрактор».⠀

«Нам кажется, что „чёрно-белый“ стиль очень сильно выделяет команду „Трактор“ в ряду других клубов КХЛ. Благодаря строгости он выглядит брутально, мощно и узнаваемо. Даже издалека все будут видеть, что это именно „Трактор“. Общий фирменный стиль получился очень монолитным, в котором все элементы связаны друг с другом. Мы выражаем благодарность руководству „Трактора“ за доверие, которое они нам оказали в работе. Смелый итоговый результат — это следствие их доверия. Никакого „Мрактора“ мы не видим», — сказал арт-директор студии Quberten Андрей Горбунов.⠀