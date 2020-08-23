Белый медведь остался символом ХК «Трактор»

Однако логотип стал более современным.

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Накануне челябинский хоккейный клуб «Трактор» презентовал свой новый стиль. Поменялось многое, но не главное: чёрно-белый цвет остался «визитной карточкой» клуба, так же, как и белый медведь. Однако символ стал более современным, а в его основу легла буква «Т».

«Клуб один из самых старых в России, можно сказать, что он наряду со „Спартаком“, „Динамо“, СКА и ЦСКА входит в „оригинальную шестерку“ КХЛ. Такой статус обязывает ко многому — стиль должен быть более строгим, „классическим“ и сдержанным, насыщенным историей и отсылками к старыми вариациям формы и логотипа, включая тесную связь с промышленностью и ЧТЗ. Разумеется, что и полюбившийся многим белый медведь не должен быть забыт. Старая иллюстрация нарисована в довольно инфантильном стиле, и логотипу не хватало строгости и серьезности. С точки зрения вектора на логотипе присутствует обилие мелких деталей. Это уже несовременная работа в мелком масштабе, толщины не в размерной логике делают логотип по меркам 2020 года нетехничным и сумбурным»,— сообщили разработчики нового стиля клуба студия Quberten.

Теперь же новая эмблема полностью соответствует всем стандартам современности. Буква «Т» «зашита» в логотипе, а углы построения медведя подчинены восьмиугольной логике и имеют множественные сопряжения и рифмы.

Но изменился не только логотип. Номера также декорированы элементом «Т», и при создании цифр для номеров за основу тоже взяли восьмиугольник.

Что касается леттеринга, то написание «Т» осталось неизменным, остальные буквы будут соблюдать общий угол и характер. Заглавная буква меняется только при написании латиницей.