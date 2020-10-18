Первая встреча «Трактора» и «Нефтехимика» в новом сезоне. Текстовая трансляция

Челябинцы попытаются прервать победную серию нижнекамцев.

6:3

МАТЧ ОКОНЧЕН.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 62-51; Броски в створ: 33-24; Голы: 6-3; Вбрасывания: 30-29; Блокированные броски: 12-14; Силовые приемы: 11-14; Время в атаке: 13:33-11:01; Штраф: 8-12.

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика третьего периода: Броски: 15-20; Броски в створ: 7-8; Голы: 2-1; Вбрасывания: 9-6; Блокированные броски: 7-3; Силовые приемы: 4-3; Время в атаке: 02:31-04:09; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

59 мин - 60 мин — Авцин сам решил закончить эпизод. Выкатвался форвард «Трактора» от лицевого борта, но пробить Барулина он не смог. Затем звучит финальная сирена.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Семёнов с близкого расстояния — Вилл надёжен.

57 мин — Со средней заряжает игрок «Трактора» — мимо. Затем следует сольный проход Берглунда — выручает вратарь «Нефтхимика».

56 мин — Пилут от синей — Барулин отбивает шайбу.

54 мин — Наброс Алексейя Волгина от синей линии на ворота «Трактора» — Вилл вигре.

ГОЛ! Шайбу забросил Якоб Берглунд, команда «Трактор».

53 мин — Якоб Берглун перехватывает шайбу в средне зоне. Форвард сам входит в зону атаку, бросает с кистей и забивает бывшей команде!

51 мин — Без моментов прошла последняя минута игры.





50 мин — Игорь Полыгалов блокирует бросок Андрея Костицина. Не сразу нападающий встаёт со льда.

49 мин — Пас от борта в атаке получает Рафаэль Бикмуллин. Игрок команды гостей мощно заряжает с кистей, но Роман Вилл выкатился из ворот и среагировал на эпизод! В очередной раз голкипер «чёрно-белых» спас команду!

«НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Алексей Бывальцев, команда «Трактор».

48 мин — Позиционная атака челябинцев. Бывальцев мощно заряжает из круга вбрасывания и в пятый раз прошивает Константина Барулина!

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава на 2 минуты наказана команда «Нефтехимик».

47 мин — Высокий заброс в зону атаки делает Седлак — Барулин в игре.

46 мин — Попытка атаки от «Трактора» — надёжна оборона гостей.

45 мин — Ещё один опасный момент у ворот Вилла — Роман в игре.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Либор Гудачек, команда «Нефтехимик».

43 мин — Позиционная така гостей. Хафизов зарядил с центра — в игре Вилл. Следует вторая атака «Нефтехимика». Мощно стреляет Гудачек — шайба в воротах.

42 мин — Нижнекамцы в большинстве, но челябинцы успели вчетвером создать один неприятный момент у ворот Барулина. Более того, «Трактор» удачно обороняется в своей зоне.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава на 2 минуты наказана команда «Трактор».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

41 мин — Нижнекамцы выиграли первое вбрасывание периода.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после второго периода: Броски: 47-31; Броски в створ: 26-16; Голы: 4-2; Вбрасывания: 21-23; Блокированные броски: 5-11; Силовые приемы: 7-11; Время в атаке: 11:02-06:52; Штраф: 6-10

Все голы второго периода, который получился богатым на моменты. Смотрим и ждём третий игровой отрезок.

Статистика второго периода: Броски: 23-22; Броски в створ: 14-9; Голы: 3-1; Вбрасывания: 14-12; Блокированные броски: 3-4; Силовые приемы: 3-3; Время в атаке: 06:11-04:17; Штраф: 4-6

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Очень активен у ворот челябинцев Марат Хайруллин. Опасным оказался один из его бросков, но Роман Вилл выручил!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой на 2 минуты наказан Сергей Калинин, команда «Трактор».

39 мин — Наброс Пилута на ворота — Барулин отбивает шайбу, а рикошет подбирает защитник нижнекамцев. Затем судьи опять удаляют игрока «Трактора».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

38 мин — Вновь надёжен голкипер челябинцев. «Нефтехимику» не удалось реализовать большинство.

37 мин — Атака гостей в большинстве. Серия бросков по воротам Вилла — Роман в игре и спасает.

УДАЛЕНИЕ. За блокировку на 2 минуты наказан Александр Шаров, команда «Трактор».

36 мин — Очередной наброс на ворота Барулина, шайба выскакивает почти на ленточку ворот. Якоб Берглунд пытался её добить, но его остановил защитник.

«НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Мощно Основин со средней дистанции — Барулин отбивает.

34 мин — Очередное большинство хозяев. Позиционная атака закончилась передачей на пятачок, гди Игорь Полыгалов не попал по шайбе.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава на 2 минуты наказана команда «Нефтехимик».

33 мин — Опаснейше у ворот Вилла! Грошев выдал пас прямо на клюшку стоящему на пятачке Буцаеву — вратарь «Трактора» решает эпизод!





«НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

32 мин — Без опасности для гостей проходит второй отрезок большинства.

31 мин — Растягивают защиту хоккеисты «Трактора». Эпизод заканчивается броском Пилута — Лоуренс попадает в соперника.

УДАЛЕНИЕ. За игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Алексей Волгин, команда «Нефтехимик».

30 мин — В зоне атаки хоккеисты «Трактора». Седлак получил хороший пас на пятачке, но проиграл борьбу защитнику. Однако Лукаш получил по лицу, судьи увидели нарушение и оставили нижнекамцев втроём.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Отсо Рантакари, команда «Нефтехимик».

29 мин — Продолжают челябинцы играть с преимуществом. Гол забить не удаётся, но Алексей Бывальцев зарабатывает на себе удаление.

28 мин — Постепенно возвращаемся в игру. Наброс Бэйлена на ворота, Основин был первым на шайбе, но не дале Вячеславу добить её в ворота.

ГОЛ! Шайбу забросил Томаш Гика, команда «Трактор».





Судьи приняли решение: «Атакующий игрок забивает не прижатую шайбу в ворота. Хороший гол». Шайба засчитана!

Момент из-за которого и случилось всё это разбирательство. Если вкратце, то арбитры смотрят, что было раньше: нарушение правил Томашем Гикой или гол в ворота гостей. Если первое, то челябинцев ждут две минуты в меньшинстве. Если второе, то счёт станет 4:2 в пользу «Трактора».





Очень сложный и запутанный момент для судей. Они уже несколько минут внимательно рассматривают каждую деталь эпизода.

СУДЬИ ВЗЯЛИ ПРОСМОТР. Арбитры смотрят, нет ли блокировки вратаря.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой на 2 минуты наказан Томаш Гика, команда «Трактор».

27 мин — Комбинация от первого звена челябинцев. Основин не попал по шайбе, но её добивал Седлак. Барулин спас, но затем Лукаш затолкал шайбу в ворота. Гол вроде как был засчитан, однако судьи отменили решение и увидели нарушение правил в действиях Томаша Гики.

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, команда «Трактор».

26 мин — Ещё атака от игроков «Трактора». Бросок Пилута, после которого шайбу в ворота подправляет Сергей Калинин!

25 мин — Игра в хоне гостей. Сергей Калинин отдаёт очередной пас Бывальцеву, шайба проходит мимо Алексея к Лоуренсу Пилуту, который заряжает выше ворот.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Тимур Хафизов, команда «Нефтехимик».

24 мин — Ошибка в передачи по борту от игрока «чёрно-белых». Шайбу перехватывает Тимур Хафизов, который выкатывается из-за ворот и «прошивает» Вилла в верхний угол.

23 мин — Игра у ворот «Трактора» заканчивается пробросом со стороны челябинцев.

22 мин — Шикарный момент был у связки «Калинин - Бывальцев». Сергей выдал Алексею отличный пас прямо под штангу, но не смог форвард переиграть Барулина.

«НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак, команда «Трактор».

21 мин — Тут же челябинцы перехватывают инициативы и расставляются в зоне. Пас на одиноко стоящего на пятачке Лукаша Седлака и нападающий в касание переправляет шайбу в ворота!

21 мин — Нижнекамцы выиграли первое вбрасывание периода.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 24-9; Броски в створ: 12-7; Голы: 1-1; Вбрасывания: 7-11; Блокированные броски: 2-7; Силовые приемы: 4-8; Время в атаке: 04:51-02:35; Штраф: 2-4.



Вот так забивались голы в первом периоде. Смотрим и готовимся ко второму игровому отрезку.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Расставились челябинцы в атаке. Основин в касание — мимо. Затем Томаш Гика зарядил после передачи Ника Бэйлена — в игре Барулин.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Максим Грошев, команда «Нефтехимик».

18 мин — Опасный рикошет от Шарифьянова после броска Семёнова, шайба прошла в сантиметрах от штанги.

17 мин — Роман Вилл решил повеселить зрителей игры. Вратарь головой отбил медленно летящую шайбу.

16 мин — Глеб Семёнов сольно прошёл к воротам Вилла, но остановили игрока нижнекамцев защитники «Трактора».

15 мин — Роман Манухов мощно с кистей из круга вбрасывания — Барул надёжен.

ГОЛ! Шайбу забросил Артём Михеев, команда «Трактор».





13 мин — Контратака «Трактора». Бросает Александра Авцин, Барулин отбивает. Затем шайба, рикошетом летит к Артёму Михееву и он решает момент в свою пользу. Это гол!

11 мин — Наброс Лоуренса Пилута на ворота — шайба летит в лицевой борт.

10 мин — Прямой и очень опасный бросок Марата Хайруллина — Вилл отбивает.



ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Данэил Буцаев, команда «Нефтехимик».

9 мин — Роман Вилл ошибается на выходе из ворот. В итоге — перехват шайбу от гостей, пас на пятачок, бросок и гол.

9 мин — Неприятный наброс Пилута в направлении дальней штанги. Там стоял Алексей Бывальцев, однако шайба до него не дошла.



8 мин — ОПАСНО ИГРАЮТ ЧЕЛЯБИНЦЫ! Ярослав Косов отобрал шайбу в атаке и совершил бросок, который ушёл в борт. После отскока её подхватил Александр Шаров, который бросал в створ, но спас свои владения Барулин!

7 мин — Контратака челябинцев. Игорь Полыгалов пытался вылезти и на ворота — остановил его защитник.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

6 мин — Позиционка гостей продолжается. Александр Осипов мощно пуляет из круга вбрасывания — выше ворот.

5 мин — Роскошный пас получил Гудачек в зоне атаки. Форвард нижнекамцев готовился переиграть Романа Вилла, но спасает вратарь «Трактора»!

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Вячеслав Основин, команда «Трактор».

4 мин — Продолжают давить челябинцы. Несколько попыток зарядить из центра зоны атаки, надёжна защита гостей. Плюс ко всем, хоккеисты «Трактора» фолят в атаке.

«НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

3 мин — Рисковый пас защитника «Трактора» прерван на подходе к зоне атаки.

2 мин — Две опасные позиционки от челябинцев за 30 секунд — пока надёжен Константин Барулин.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Либор Гудачек, команда «Нефтехимик».

2 мин — Вячеслав Основин попытался бросить после неудачной попытки от Лукаша Седлака, но не попал по шайбе.





1 мин — Стартовое вбрасывание игры осталось за «Нефтехимиком». Игра началась!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды на льду. Звучит гимн, после которого начнётся игра.



Составы команд на игру. Отметим, у «Трактора» нет изменений по сравнению с прошлым матчем.











Привет, любители хоккея!

«Трактор» снова в Челябинске. Правда, всего на один матч. В его рамках «чёрно-белые» сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком». Как сложится игра? Узнаем в 16:30 по челябинскому времени.