«Трактор» играет с «Северсталью» в Череповце. Текстовая трансляция

Смогут ли челябинцы отомстить за домашнее поражение?

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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

17 мин — Время опасны моментов в нашем матче. Сначала Лоуренс Пилут и Александр Шаров чуть не разорвали оборону «Северстали» двумя пасами, а затем череповчане почти воспользовались ошибкой Игоря Исаева в своей зоне. В обоих эпизодах выручили голкиперы.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — Калинин принимает на себя мощный бросок соперника!

16 мин — «Северсталь» разгоняет атаку. Калинин и Бывальцев обеспечивают прессинг. В итоге Алексей почти вырвался 1 на 1 с Подъяпольским, но его догнали защитники хозяев.

15 мин — Расставились череповчане. Кодола опасно зарядил, но Вилл выручает.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой на 2 минуты наказан Роман Манухов, команда «Трактор».

15 мин — Денис Вихарев с чистого льда — Вилл щитками отражает. Затем следует удаление в составе челябинцев.

14 мин — Хороший момент мог быть у череповчан, но слишком сильным оказался пас на открытого игрока. Далее челябинцы перехватили шайбу.

13 мин — Хороший пас прямо под синюю линию сделал Седлак. Адресатом стал Томаш Гика, который успешно приблизился к воротам Подъяпольского, но переиграть голкипера не смог.

12 мин — Прямой бросок от Владислава Кодолы со средней дистанции — надёжно играет Роман Вилл.

11 мин — Очередной заброс в зоне «Северстали», очередная потеря шайбы. Так же вбросил защитник «Северстали», и так же последовала потеря.

10 мин — А сейчас Ник решил набросить от синей, однако попал в соперника. Далее череповчане побежали в атаку, однако прибежали в оффсайд.

9 мин — Хороший момент у «Трактора»! Лукаш Седлак отдал отличный пас на Ника Бэйлена. Низ зарядил с чистого льда, но попал прямо во вратаря.

8 мин — Александр Шаров отдал хороший пас Ярославу Косову. Последний зарядил от борта, но Подъяполский видел момент и легко забрал шайбу в ловушку.

7 мин — Симметричный ответ череповчан. Их попытка позиционки заканчивается ничем.

6 мин — «Трактор» попытался провести позиционную атаку, но «Северсталь» забирает шайбу себе. В итоге хозяева делают проброс.

5 мин — Первое звено «чёрно-белых» делает шум. Вячеслав Основин попытался опасно набросить от борта — защита хозяев надёжна.

4 мин — Наброс от синей линии и попытка добивания от Алексея Бывальцева — голкипер спасает «Северсталь».

3 мин — Попытался Александр Авцин с левого фланга пройти к воротам Владислава Подъяпольского .— прижимают челябинского форварда к борту.

2 мин — Владислав Кара с разворота с близкой дистанции — Вилл выручает «Трактор». Пока преимущество за череповчанами.

1 мин — Тут же Кирилл Капустин попытался опасно бросить по воротам Романа Вилла — не дошла шайба до игрока «Северстали».

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают челябинцы! Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Игроки уже на льду. Встреча стартует сразу после гимна России.

Составы команд на матч.









Привет, любители хоккея!

Сегодня, 15 октября, «Трактор» завершает выездную серию. В вечернем матче команда Анвара Гатиятулина во второй раз в сезоне сыграет с «Северсталью». Прошлая игра закончилась обидным для челябинцев поражением 0:1. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем в 21:00 по челябинскому времени.