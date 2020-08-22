ХК «Трактор» презентует свой новый стиль

Узнать, кто же станет новым символом челябинских хоккеистов, можно будет онлайн.

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Уже сегодня, 22 августа, челябинский хоккейный клуб «Трактор» презентует болельщикам свой новый стиль. Означает ли это, что «чёрно-белые» откажутся от своего талисмана — белого медведя, пока неизвестно.

«1955 год. Логотипом „Трактора“ становится белый медведь. Почти 30 лет он остаётся символом команды. С этим логотипом „Трактор“ покидал в 1990-м Суперлигу и возвращался в элитный дивизион в сезоне 2005/2006, завоевав Кубок Высшей лиги»,— говорят в пресс-службе хоккейной команды.

Посмотреть прямую трансляцию и узнать, останется ли белый мишка символом «чёрно-белых», можно в социальных сетях «Первого областного». Начало в 22:00 по челябинскому времени.