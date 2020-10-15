«Трактор» в гостях обыграл «Северсталь»

Все шайбы челябинцы забросили во втором периоде.

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В Череповце закончился матч «Трактора» против «Северстали». Встреча команд завершилась «сухой» победой «чёрно-белых» со счётом 4:0.



Все голы этого матча были забиты во втором игровом отрезке. Первым ворота Владислава Подъяпольского распечатал Томаш Гика. Затем Якуб Берглунд вышел с голкипером череповчан 1 на 1 и был точен. В концоовке игрового отрезка Сергей Телегин дальним броском в третий раз пробил вратаря «Северстали», вынудив тренерский штаб команда заменить Владислава Подъяпольского на Дмитрия Шугаева. Однако и последний недолго держал свои ворота в неприкосновенности. На последней минуте второго игрового отрезка Артём Шварёв установил окончательный счёт игры.

Данный матч стал вторым «на ноль» для вратаря челябинцев Романа Вилла. Также первые шайбы за челябинцев забросили Якуб Берглунд, Сергей Телегин и Артём Шварёв. Отметим, что последнего отличился в первом же для себя матче в КХЛ.

Следующую игру «Трактор» проведёт на своей площадке. В воскресенье, 18 октября, челябинцы примут на ледовой арене имени Валерия Белоусова нижнекамский «Нефтехимик». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv. Также для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция противостояния.

«Северсталь» (Череповец) 0:4 «Трактор» (Челябинск) (0:0; 0:4; 0:0)

Голы:

25:02. Томаш Гика, «Трактор», 0:1

31:49. Якуб Берглунд, «Трактор», 0:2

34:29. Сергей Телегин, «Трактор», 0:3

39:11. Артём Шварёв, «Трактор», 0:4

Статистика матча: Броски: 50-53; Броски в створ: 26-36; Голы: 0-4; Вбрасывания: 28-34; Блокированные броски: 4-16; Силовые приемы: 5-6; Время в атаке: 12:53-08:28; Штраф: 6-8.

Голы и лучшие моменты встречи: