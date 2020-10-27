«Металлург» подписал пробный контракт с Виталием Меньшиковым

Бывший защитник «Сибири» и «Трактора» заключил соглашение с магнитогорским клубом.

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«Металлург» заключил соглашение с защитником Виталием Меньшиковым. Бывший игрок «Авангарда», московского «Динамо», «Сибири» и «Трактора» будет играть за «сталеваров» по пробному контракту. Информация об этом появилась у инсайдеров сегодня, 27 октября, а уже после этого её подтвердили в пресс-службе «сталеваров».



Подписание Виталия Меньшикова прокомментировал директор «Металлурга» Сергей Ласьков. Функционер подчеркнул, что в условиях, когда в составе команды из-за коронавируса нет ряда игроков, «Магнитке», несмотря на привлечение молодёжи, необходима длинная скамейка. Также он подчеркнул опыт и мастерство 31-летнего Виталия Меньшикова, заверив, что клуб будет придерживаться ротации.

«Что касается Виталия, то он габаритный защитник и неплох в силовой борьбе. У него есть сильные стороны, которые он может использовать лучше, главное — работать над собой и обрести уверенность. У него есть для этого время, а дальше всё только в его руках»,— сказал Сергей Ласьков.

Виталий Меньшиков — воспитанник челябинского хоккея. Свою карьеру он начинал в ВХЛ, в «Металлурге» из Серова и «Зауралье». Сезон 2019—2020 защитник провёл за «Трактор». Нынешний игровой год Виталий Меньшиков начинал в «Сибири». За 12 матчей набрал два результативных балла, при четырёх штрафных минутах, 28 силовых приёмах и 13 заблокированных бросках. Затем в Новосибирске расторгли контракт с игроком. Отметим, что следующий матч «Магнитка» проведёт как раз против «Сибири».

Напомним, ранее состав «Металлурга» пополнил ещё один игрок — нападающий Деннис Расмуссен. Шведский форвард вновь заключил соглашение с магнитогорцами. В составе «Металлурга» он будет шестым легионером и отыграет до конца сезона.