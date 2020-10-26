«Металлург» в овертайме уступил «Торпедо»

900-е и 901-е очко Сергея Мозякина не помогли «сталеварам» одержать победу.





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Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду проиграл нижегородскому «Торпедо». Встреча команд закончилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Немировски.



Гости отличились в самом начале матча, причём «Торпедо» удалось забросить быстрый гол. На 21-й секунде игры Крис Уайдмэн открыл счёт. Сравнять и выйти вперёд «Магнитка» смогла только во втором периоде. Сначала Сергей Мозякин набрал 900-е очко в КХЛ и установил равенство на табло, а затем Тэйлор Бек с передачи того же Сергея Мозякина вывел «Металлург» вперёд.

Удержать преимущество, и довести игры до победы магнитогорцам не удалось. На 55-й минуте матча Иван Чехович вновь сравнял счёт. Отметим, что бросок нападающего «Торпедо» засчитали только после видеопросмотра. В итоге встреча переместилась в овертайм в формате 3 на 3, где Андрею Белевичу удалось убежать 1 на 1 с Артёмом Загидулиным и броском между щитков установить окончательный счёт матча — 3:2, победа «Торпедо».

Отметим, что несмотря на поражение эта игра запомнится болельщикам «Металлурга» по значимому достижению Сергея Мозякина. Многолетний лидер магнитогорцев первым в истории КХЛ набрал 900 очков и поставил очередной рекорд. Более того, его голевая передача на Тэйлора Бека принесла в актив 901-й результативный балл. Достижение в 200 результативных пасов в КХЛ мог установить Сергей Плотников, но 16-й номер «Металлурга» не набрал очков в игре.

Следующий матч «Металлург» также проведёт на своей площадке. В среду, 28 октября, «сталевары» примут «Сибирь» из Новосибирска. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

«Металлург» (Магнитогорск) 2:3 «Торпедо» (Нижний Новгород) (0:1; 2:0; 0:1; 0:1)

Голы:

00:21. Крис Уайдмэн, «Торпедо», 0:1

31:46. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:1

37:23. Тэйлор Бек, «Металлург», 2:1

54:39. Иван Чехович, «Торпедо», 2:2

62:09. Андрей Белевич, «Торпедо», 2:3

Статистика матча: Броски: 43-71; Броски в створ: 19-31; Голы: 2-3; Вбрасывания: 30-26; Блокированные броски: 22-8; Силовые приемы: 28-12; Время в атаке: 11:54-11:26; Штраф: 4-6.