«Металлург» в Магнитогорске скрестит клюшки с «Сибирью»

В составе «сталеваров» ожидается появление экс-новосибирца Виталия Меньшикова.

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Магнитогорский «Металлург» продолжает домашнюю серию игр. Сегодня, 28 октября, команда Ильи Воробьёва встретится с новосибирской «Сибирью».



Эта игра станет 41-й между командами в чемпионатах КХЛ, 25 раз сильнее оказывалась «Магнитка». Последняя очная встреча команд в рамках официальных игр прошла 5 января и закончилась победой магнитогорцев — 3:1.

Команды в разном состоянии подходят к текущей игре. «Металлург» проиграл в овертайме нижегородскому «Торпедо». В активе «Сибири», наоборот, две победы подряд, одна из которых — над челябинским «Трактором». На текущий момент магнитогорцы занимают четвертую строчку в таблице Востока КХЛ, новосибирцы — восьмую.

Отметим, что сегодня в составе магнитогорцев ожидается дебют защитника Виталия Меньшикова. Вчера 31-летний игрок подписал с «Металлургом» пробное соглашение. Дополнительной интриги добавляет то, что этот сезон Виталий Меньшиков начинал именно в «Сибири», но был выставлен на драфт отказов, а после с ним расторгли контракт.

Игра «Металлурга» против «Сибири» состоится сегодня, 28 октября, в Магнитогорске. Начало матча — в 19:00 по челябинскому времени.