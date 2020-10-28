Виталий Меньшиков приехал в Магнитогорск на машине из Новосибирска

Новичок «Металлурга» рассказал, что получил предложение от «сталеваров», когда перевозил семью в Челябинск.

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Новобранец «Металлурга» Виталий Меньшиков рассказал, как именно получил предложение от магнитогорской команды. Защитник признался, что агент позвонил ему во время поездки из Новосибирска в Челябинск. В столицу Южного Урала 31-летний игрок перевозил семью после расторжения контракта с «Сибирью».



«Я решил из Новосибирска перевезти семью. Мы поехали на машине до Челябинска, я сам из Челябинска родом. Во время этого путешествия агент позвонил, что есть вариант с „Металлургом“. Я согласился и приехал. Прямиком из Новосибирска, можно сказать, через Челябинск», — рассказал Виталий Меньшиков.

Защитник добавил, что не занимался на льду уже неделю, однако отметил, что это не станет для него проблемой и он находится в хорошей форме. Добавим, что Виталий Меньшиков уже провёл тренировку в форме «Металлурга». Судя по видео с занятия, воспитанник челябинского хоккея взял себе пятый номер.

Напомним, Виталий Меньшиков стал игроком магнитогорцев во вторник, 27 октября, подписав с «Металлургом» пробный контракт. Сезон 31-летний защитник начинал в «Сибири», однако затем новосибирцы выставили его на драфт отказов, после чего расторгли соглашение. Прошлый игровой год Виталий Меньшиков защищал цвета челябинского «Трактора».

Сегодня, 28 октября, «Металлург» в Магнитогорске сыграет именно против «Сибири». Начало встречи — в 19:00 по челябинскому времени.