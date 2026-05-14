В Южноуральске реконструируют аварийный коллектор 1958 года

Подземную артерию меняют в рамках проекта «Большой ремонт 74»

В Южноуральске продолжаются работы по модернизации канализационного коллектора на улице Энергетиков. Участок от Спортивной до перекрестка Красина и Ленинского Комсомола приводят в порядок в рамках проекта «Большой ремонт 74», который курирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк увидел, как идут работы на коллекторе.





Трубопровод ввели в эксплуатацию еще в 1958 году. Он обеспечивает отвод сточных вод от жилых домов и социальных объектов. За десятилетия непрерывной работы керамические трубы и старые соединения полностью износились.



Работы стартовали в апреле. За неделю строители вынули 300 кубометров грунта и уложили 12 метров труб нового поколения. Параллельно с обратной засыпкой траншей уже установили качественные гидроизоляции колодцев и монтировали шпунтовую крепь для обеспечения безопасности работ.





Особое внимание уделили демонтажу старого оборудования. За это время также установили новые насосы и выполнили врезку без отключения воды в жилых кварталах.



Новая система исключит регулярные засоры и порывы. Администрация города держит ход работ на контроле, чтобы завершить все этапы в срок.



Кроме того, в Южноуральске также благоустроили микрорайон с площадью и парком. Новое место для отдыха появилось в центре города между главной площадью, улицей Мира и парка у Дома культуры.



Напомним, в Челябинске объявили итоги программы «Большой ремонт 74» за 2025 год. Работы продолжаются и в 2026 году.