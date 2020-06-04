«Металлург» подписал контракт с финским нападающим

Юхо Ламмикко проведёт в составе «сталеваров» один сезон.

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Очередной легионер пополнил состав магнитогорского «Металлурга». Магнитогорская команда заключила однолетний контракт с чемпионом мира 2019 года, 24-летним нападающим Юхой Ламмикко, сообщает пресс-служба «сталеваров». В начале недели права на Ламмикко были получены «Металлургом» у московского «Спартака».



«Магнитогорский „Металлург“ и финский форвард Юхо Ламмикко заключили контракт. Соглашение рассчитано на один сезон»,— рассказали в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, что в активе Юхо Ламмикко опыт игры в НХЛ, АХЛ, Хоккейной лиги Онтарио и чемпионате Финляндии. В прошлом игровом сезоне форвард защищал цвета «Кярпята». За 57 игр он набрал 51 очко при показателе полезности «+30», 48 минутах штрафного времени и среднем времени на площадке за матч — 20:34.

Юхо Ламмикко стал третьим иностранным новичком магнитогорцев в этом межсезонье. Ранее состав «сталеваров» пополнил другой финский нападающий, Харри Песонен, который также является чемпионом мира 2019. Его контракт рассчитан на 2 года.

Также сегодня, 4 июня, в «Магнитку» из «Авангарда» перешёл ещё и форвард Тейлор Бек. С ним контракт заключён на 2 года. Помимо игрока, «сталевары» получили от омичей денежную компенсацию. Магнитогорцы в свою очередь отдали «ястребам» Алексея Береглазова и Илью Каблукова.