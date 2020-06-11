«Магнитка», «Трактор» и СКА готовят большой обмен

По его результатам «чёрно-белые» получат несколько молодых игроков, а «сталевары» — воспитанника челябинского хоккея.

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Крупный трехсторонний обмен может произойти между магнитогорским «Металлургом», челябинским «Трактором» и СКА из Санкт-Петербурга. По сообщениям инсайдеров, в нём будут задействованы 3 игрока, выступающих в Северной Америке и 4 хоккеиста, играющих в России.



По данным «Чемпионата», «Металлург» может получить уроженца Челябинска Николая Прохоркина и защитника Владислава Сёмина. «Трактор» в свою очередь обменяет из Магнитогорска защитника Глеба Бабинцева и форвардов Павла Дорофеева и Дмитрия Шешина, а в СКА отправятся права на Якова Тренина и Владислава Каменев, которые принадлежат челябинцам и магнитогорцам соответственно. Уже сегодня, 11 июня, пресс-служба «чёрно-белых» подтвердила обмен со СКА.ё«„Трактор“ обменял права на Якова Тренина в СКА, взамен клуб получил защитника Владислава Семина. В случае возвращения челябинского хоккеиста в КХЛ „чёрно-белые“ получат денежную компенсацию»,

— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «чёрно-белых».

Желание заполучить Николая Прохоркина сайту Sport24 подтвердил и первый вице-президент «сталеваров» Сергей Ласьков. По словам функционера, заполучение нападающего станет результатом большой сделки.

«У нас есть желание получить права на Николая, но что-то сказать можно будет после завершения сделки. Общались ли мы с самим Николаем? Да, с ним общался Илья Петрович Воробьев. Я еще не успел поговорить с Николаем. Он не против прийти к нам играть, понимает задачи, которые будут перед ним ставить. Он готов полностью решать те задачи, которые „Металлург“ ставит перед собой»,— сказал Сергей Ласьков.

Отметим, что данное соглашение, если оно будет осуществлено, будет похоже на трехсторонний обмен с участием «Металлург», СКА и «Амура», который команды провели ранее. По его итогам «Магнитка» получила себе Максима Карпова и Сергея Плотникова.