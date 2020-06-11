«Металлург» получил права на Николая Прохоркина

«Сталевары» провели обмен со СКА.

Послушать 00:00

Права на воспитанника челябинского хоккея Николая Прохоркина перешли магнитогорскому «Металлургу». «Сталевары» и «Армейцы с Невы» провели обмен. В Санкт-Петербург в сою очередь отправились права на нападающего Владислава Каменева.



«„Металлург“ и СКА совершили обмен: клуб из Санкт-Петербурга получил спортивные права на Владислава Каменева, а Магнитогорск — права на центрального нападающего Николая Прохоркина», — подтвердили сделку в пресс-службе магнитогорцев.

Отметим, что этот обмен является частью трехсторонней сделки между «Металлургом», «Трактором» и СКА, о которой «Первый областной» писал ранее. Инсайдеры сообщают, что по её итогам «Магнитка», помимо Прохоркина, получит защитника Владислава Сёмина, которого сегодня СКА обменял в «Трактор» в обмен на права на Якова Тренина. В обратном направлении из Магнитогорска в Челябинск проследуют несколько игроков системы «Металлурга».

Николай Прохоркин — воспитанник челябинского хоккея. Сезоне 2019/2020 форвард выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз». За 43 матча игрок набрал 14 очков при среднем времени на площадке за игру — 12:05.