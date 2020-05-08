«Металлург» подписал контракт с чемпионом мира

Состав команды пополнил финский форвард.

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Нападающий Харри Песонен стал частью магнитогорского «Металлурга». Клуб и 30-летний игрок подписали двухгодичный контракт. «Магнитка» станет первой командой для финского легионера в КХЛ.



Предыдущим местом работы нападающего была команда «Лангнау Тайгерс» из хоккейной лиги Швейцарии. В прошлом сезоне Харри Песонен провёл 48 игр, в которых забил 18 голов и отдал 24 результативных паса. Всего же нападающий играл в Швейцарской национальной лиге с 2014 года и за 307 матчей набрал 245 очков. Также в активе форварда игра в НХЛ, АХЛ и Финской хоккейной лиге. Последнюю игрок выигрывал дважды.

Российским болельщикам Харри Песонен мог запомниться по выступлению на чемпионате мира прошлого года. В составе сборной. Финляндии нападающий выиграл золотые медали турнира. Отметим, что тогда финны в полуфинале обыграли сборную России, который тренировал нынешний наставник «Металлурга» Илья Воробьёв. На том турнире Харри Песонен провёл 10 матчей, в которых набрал 7 очков (4+3) при показателе полезности «+9».

«Песонен игрок высокого класса, мы его „ведём“ с октября 2019 года, имели на него виды. Мы говорили, что он нам очень интересен и мы хотели бы его видеть в составе нашего „Металлурга“. Он однозначно игрок первого-второго звена, мы рассчитываем на него, как на лидера, который будет и забивать, и отдавать, и делать решающую разницу в матчах»,— сказал главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв.

Харри Песонен стал лишь вторым игроком атаки, которого «Металлург» подписал в текущем межсезонье. До этого состав «сталеваров» пополнил Владимир Бутузов. Отметим, что магнитогорцы до сих пор не заключили контракт с Сергеем Мозякиным.