«Металлург» получил права на чемпиона мира из Финляндии

«Сталевары» совершили обмен с московским «Спартаком».

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Обмен правами на игроков произвели между собой магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак». «Сталевары» отдали права на датского нападающего Матиаса Фрома, а взамен получили возможность подписать контракт с 24-летним финским форвардом Юхой Ламмикко, сообщила «Первому областному» пресс-служба «Металлурга».



«Магнитогорский „Металлург“ и московский „Спартак“ совершили обмен. „Магнитка“ получила права на финского нападающего Юхо Ламмикко, а столичный клуб — права на датского нападающего Матиаса Фрома», — рассказали в пресс-службе магнитогорской команды.

Юхо Ламмикко дебютировал в профессиональном хоккее за команду «Эссет» из Финляндии. В 2014 году его выбрала на драфте «Флорида Пантерз», однако сезон 2014/15 годов игрок провёл в Хоккейной лиги Онтарио в форме команды «Кингстон». Кроме этого нападающий играл в АХЛ за «Спрингфилд» и «Портленд».

В Национальной хоккейной лиги форвард провёл 40 игр за «Флориду», в сезоне 2018/19 он набрал 6 очков. Прошлый игровой год Юхо Ламмикко отыграл за «Кярпят» в чемпионате Финляндии. За 57 игр он набрал 51 очко при показателе полезности «+30», 48 минутах штрафного времени и среднем времени на площадке за матч — 20:34.

Юхо Ламмикко стал чемпионом мира по хоккею в 2019 году в составе сборной Финляндии. Отметим, что ранее стан магнитогорцев уже пополнил один победитель мирового первенства из стана «Суоми», нападающий Харри Песонен. Он подписал со «Сталеварами» соглашение на 2 года.