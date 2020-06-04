«Металлург» отдал двух игроков в «Авангард» в обмен на одного легионера

«Сталевары» обменяли Илью Каблукова и Алексей Береглазова на Тейлора Бека и денежную компенсацию.

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«Металлург» и «Авангард» обменяли игроками. В Магнитогорск из омской команды отправился форвард Тейлор Бек, который подписал со «сталеварами» контракт на 2 года. Помимо этого «сталевары» получили денежную компенсацию. В свою очередь в обратном направлении последовали подписавший во вторник, 2 июня, соглашение с «Металлургом» нападающий Илья Каблуков и защитник Алексей Береглазов. Информацию об обмене подтвердили в пресс-службе магнитогорцев.



«„Металлург“ и „Авангард“ совершили обмен — в омском клубе продолжат карьеру защитник Алексей Береглазов и нападающий Илья Каблуков, а Магнитогорск получает нападающего Тэйлора Бека и денежную компенсацию»,— прокомментировали представители магнитогорской команды.

Напомним, ранее Илья Каблуков подписал с «Магниткой» годичный контракт. Форвард, вместе с Максимом Карповым перешёл в «Металлург» после расторжения контракта с «Амуром». В дальневосточный клуб игроки попали после обмена между хабаровчанами и питерским СКА.

Тейлор Бек играет в КХЛ с сезона 2017 — 2018. Последние два года форвард провёл в «Авангарде». В прошлом регулярном чемпионате за 65 матчей канадский нападающий набрал 36 очков при показателе полезности «-2».

Алексей Береглазов — воспитанник магнитогорского хоккея. В КХЛ игрок защищал цвета только родной команды. В прошлом игровом году на счету 26-летнего защитника 51 матч за «Магнитку» и 6 набранных очков.