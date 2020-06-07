Социального работника ограбили в подъезде многоэтажки в Челябинске

Грабитель был обнаружен сотрудникам Росгвардии в одном из дворов неподалёку от места происшествия.

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В минувшую пятницу в Челябинске неизвестный напал на пожилую сотрудницу социальной службы. Женщина сразу же позвонила в полицию. На месте работали сотрудники Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошёл 5 июня в третьем часу дня в одном из подъездов жилого дома на улице Горького. 61-летняя женщина рассказала, что неизвестный зашёл за ней в подъезд, повалил на лестничную площадку, вырвал из рук сумку и скрылся.

«Сообщение о нападении из отдела полиции „Тракторозаводский“» сотрудникам вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ поступило в 14:40. Прибыв на месте, Росгвардейцы посадили женщину в патрульный автомобиль и принялись отрабатывать близлежащую территорию. Через несколько минут в одном из дворов по улице Грибоедова наряд группы задержания заметил схожего по приметам гражданина, которого сразу опознала потерпевшая",— рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Неоднократно судимый мужчина 1987 года рождения был задержан, подъехавшая следственно-оперативная группа изъяла принадлежащие женщине золотое кольцо и банковские карты.