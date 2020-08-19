ДЮСШ «Металлурга» переходит на дистанционное обучение

Ограничение продлится до 1 сентября, сообщили представители школы «сталеваров».

Послушать 00:00

Хоккейная школа магнитогорского «Металлурга» перешла на дистанционное обучение до 1 сентября. Мера связана с минимизацией рисков распрострарения коронавируса. Информация о введении ограничении была опубликована сегодня, 19 августа, в официальном аккаунте школы «Магнитки» в Instagram.



«Обязательным условием для возобновления занятий в очной форме с 2 сентября является наличие у каждого обучающегося теста о проведенном исследовании ПЦР SARS-CoV-2 в поликлинике по месту жительства. Справка действительна в течение 3-х дней»,— говорится в сообщении представителей хоккейной школы «Металлург».

На период занятий воспитанникам ДЮСШ рекомендуют на период соблюдать масочный режим, обрабатывать руки дезинфицирующими растворами и не посещать массовые мероприятия, торговые центры и спортивные объекты.

Напомним, ранее о коронавирусе заявили сразу несколько команд КХЛ: новосибирская «Сибирь» и «Амур» из Хабаровска. Оба клуба участвовали в предсезонном Мемориале памяти Ивана Ромазана В Магнитогорске. Отвечая на слухи о том, что новосибирцы заразились COVID-19 на Южном Урале вице-президент «сталеваров» Сергей Ласьков заявил, что скорее всего «сибиряки» приехали с вирусом. Также отметим, что сегодня, 19 августа, пресс-служба «Трактора» сообщила об отмене завтрашнего матча с «Автомобилистом», который тоже был участником магнитогорского форума.

По данным «Первого областного» в основной команде «Металлурга» нет случаев заражения COVID-19. Игроки сдали тесты перед вылетом на Кубок чемпионов в Казань, у всех хоккеистов анализы показали отрицательный результат. Сегодня подопечные Ильи Воробьёва уже провели первый мат в Татарстане и со счётом 5:4 обыграли «Салават Юлаев».