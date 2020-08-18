«Сибирь» не приедет на Кубок губернатора Челябинской области из-за коронавируса

COVID-19 выявлен у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба.

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Новосибирская «Сибирь» не приедет на Кубок губернатора Челябинской области из-за коронавируса. У 11 хоккеистов и членов тренерского штаба был выявлен COVID-19. Сейчас клуб ожидает подтверждения Роспотребнадзора. Об этом сегодня, 18 августа объявили в пресс-службе сибирского коллектива.



Последним турниром, на котором принимала участие «Сибирь» был мемориал памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске. Сообщается, что тестирование на вирус было сделано по возвращению команды из Магнитогорска в Новосибирск. На магнитогорском турнире подопечные Николая Заварухина повели 3 игры: против «Автомобилиста», «Амура» и «Металлурга», а по итогам розыгрыша взяли первое место.

«В связи с данными обстоятельствами, ХК „Сибирь“ вынужден отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 г. в г. Челябинске. Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения»,— рассказали сайту «Первый областной» представители «Сибири».

В настоящий момент неизвестно, кто именно заменит «Сибирь» на Кубке губернатора Челябинской области. Отметим, что организаторы соревнования уже оказывались в ситуации с отказом одного из участников в последний момент в прошлом году. Тогда на челябинские предсезонные соревнования не приехал «Куньлунь», его заменила сборная турнира.