«Металлург» выиграл первый матч Кубка Чемпионов

«Сталевары» растеряли преимущество в 3 шайбы, но довели игру до победы.

Послушать 00:00

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче Кубка Чемпионов в Казани. Подопечные Ильи Воробьёва одержали победу со счётом 5:4. По ходу встречи магнитогорцы имели преимущество в 3 шайбы, но позволили сопернику сравнять счёт.



Первые 3 гола в матче забросили магнитогорцы. Отличились Николай Прохоркин, Богдан Потехин и Егор Мартынов. Затем «Салават Юлаев» отыграл одну шайбу усилиями Александра Кадейкина, а после этого Максим Карпов сделал счёт 4:1 в пользу «сталеваров». Насыщенным и нервным для болельщиков «Металлурга» получился третий период, в котором «Салават Юлаев» большую часть времени играл в большинстве и с помощью гола Сакари Маннинена и дубля Тему Хартикайнена сравнял счёт. Однако победа всё же осталась за «Металлургом». Последний гол в игре, в большинстве забил Тейлор Бек.

В серии буллитов, которая не влияла на исход встречи победу также одержали магнитогорцы. Лучшим игроком матча со стороны «сталеваров» был признан Николай Прохоркин.

Следующий матч на Кубке Чемпионов «Металлург» проведёт в четверг, 20 августа, против хозяев турнира — «Ак Барса». Начало игры — в 21:00 по челябинскому времени.