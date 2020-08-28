Менеджмент «Металлурга» доволен трансферной кампанией

«Мы привлекли игроков, и я вижу, что они приехали играть», — сказал Сергей Ласьков.

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Руководство магнитогорского «Металлурга» довольно состоявшейся трансферной кампанией и игроками, которые пополнили состав команды в прошедшее межсезонье. По словам первого вице-президента клуба Сергея Ласькова, менеджмент получил именно тех игроков, которые были нужны, вписавшись при этом в жесткий потолок зарплат КХЛ в 900 миллионов рублей.



«Что мы желали — мы получили. Есть, конечно, ещё желание большего, но я же не буду говорить: „Дайте нам ещё 100 миллионов, и мы купим Нестерова и Войнова“, да? Есть потолок. Я считаю, что мы отработали, привлекли игроков, ребята дали согласие, и я вижу по движению в раздевалке, что они приехали играть, и на сегодняшний день создаётся команда. Есть ещё некоторые шероховатости, но они уже особо не повлияют. Мы сделали то, что должны были сделать»,— сказал Сергей Ласьков на пресс-конференции перед началом сезона.

Напомним, по сравнению с прошлым годом «Металлург» значительно обновил состав. «Сталеваров» пополнили такие игроки как Николай Прохоркин, Сергей Плотников, Игорь Швырёв, Максим Карпов, Егор Мартынов, Михаил Пашнин и другие. Приехали в команды и новички легионеры: Юхо Олкинуора, Юхо Ламмиков и Харри Песонен. На двух пресезонных турнирах, в Магнитогорске и Казани «Металлург» занял вторые места.

Чемпионат КХЛ начнётся для магнитогорской команды в пятницу, 4 сентября. На домашнем льду «Металлург» примет «Куньлунь». Отметим, первые 5 игр «сталевары» проведут на своём поле.