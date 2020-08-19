Сергей Ласьков: «Пускай в «Сибири» посчитают дни. Скорее всего, они приехали с вирусом»

Тесты магнитогорцев, перед вылетом в Казань, показали отрицательный результат.

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Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал слухи о том, что новосибирская «Сибирь» могла заразиться коронавирусом на мемориале памяти Ивана Ромазана. По словам функционера, велика вероятность того, что гости турнира привезли COVID-19 в Магнитогорск. Слова Сергея Ласькова приводит ТАСС.

«Пускай в „Сибири“ посчитают дни, учитывая, что уже в предпоследней игре турнира они были в масках, а на последней у них не было тренера. Коронавирус развивается минимум дней за семь, скорее всего, они приехали с ним»,— приводит слова Сергея Ласькова ТАСС.

Вице-президент «сталеваров» подчеркнул, что хоккеисты постоянно проходят тесты на коронавирус. Последний был сдан перед вылетом в Казань на Кубок Чемпионов, и он показал отрицательный результат.

Отметим, что до магнитогорского турнира, согласно данным из открытых источников, «Сибирь» провела два матча против «Амура», которые состоялись 31 июля и 1 августа. Хабаровчане также принимали участие в Магнитогорском Мемориале. Сегодня, 19 августа, исполнительный директор «Амура» Александр Филиппенко, сообщил, что у двоих игроков обнаружен COVID-19.

«Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно», — сообщает ТАСС со ссылкой на функционера.

На фоне неблагоприятной эпидситуации было принято решение отменить матч между «Трактором» и «Автомобилистом». Екатеринбуржцы так же играли на магнитогорском турнире и проводили матч против «Сибири». Напомним, ранее новосибирская команда снялась с розыгрыша Кубка губернатора Челябинской области из-за коронавируса.

По планам КХЛ, новый сезон начнётся 2 сентября. «Магнитка» стартует 2 дня спустя, 4 сентября, игрой против «Куньлуня». В Магнитогорске подопечные Ильи Воробьёва сыграют первые 5 встреч.