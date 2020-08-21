«Металлург» проиграл «Ак Барсу» во втором матче Кубка чемпионов

Игра запомнилась словесной перепалкой на послематчевых буллитах.

Послушать 00:00

Магнитогорский «Металлург» проиграл второй матч казанского Кубка чемпионов. В игре, которая состоялась вечером в четверг, 20 августа, подопечные Ильи Воробьёва уступили хозяевам турнира — «Ак Барсу». Встреча закончилась со счётом 1:3 в пользу команды из Татарстана.



Казанцы открыли счёт уже в дебютном отрезке первого периода. Отличился Никита Дыняк. В концовке стартовой двадцатиминутки Дмитрий Воронков увеличил преимущество «Ак Барса». В середине матча Артём Галимов в третий и последний раз поразил ворота Василия Кошечкина. На 3 гола «Ак Барса» «Металлург» ответил шайбой Николая Прохоркина.

Помимо забитых голов игра запомнилась большим количеством удалений и словесной перепалкой между хоккеистами. Ещё после первого периода на повышенных тонах пообщались Андрей Чибисов и Александр Хованов, а сразу после забитого гола с площадки за разговоры с арбитром удалили Николая Прохоркина. По мнению нападающего «Магнитки», судьи проглядели на нём несколько нарушений. Игрок высказал это арбитрам, за что и получил дисциплинарный штраф. Всего за матч обе команды заработали 50 минут штрафа, 44 из которых — со стороны «Металлурга».

Страсти не утихли и на показательных буллитах, которые не влияли на исход игры. Всё началось после гола Александра Хованова. Молодой форвард прокатился возле скамейки «Магнитки», а после этого между игроками началось выяснение отношений на словах. Не выдержал даже голкипер «сталеваров» Василий Кошечкин, который после одного из буллитов пустил шайбу вслед за игроком «Ак Барса» и высказал ему ряд претензий, за что получил предупреждение от судей. После встречи обе стороны по-разному прокомментировали эпизод.

«Один молодой товарищ, забив гол, проехал мимо лавки и, наверное, думал, что он издалека и здесь по-русски не понимают, сказал не совсем лестные слова перед лавкой. На уровне КХЛ это не делается. Хотя молодой, талантливый парень, но надо включать голову»,— сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Сам Александр Хаванов придерживается другого мнения. Нападающий «Ак Барса» уверен, что его слова стали ответом на выкрики магнитогорцев, которые по словам хоккеиста, также не отличались вежливостью.

«Я ехал мимом скамейки — мне крикнули то, что я не могу сейчас произнести, а я только ответил. Я должен был сдержаннее себя повести, промолчать. Но, повторюсь, мои действия были лишь ответом на слова скамейки „Металлурга“»,— сказал нападающий.

Отметим, что после победы над «Металлургом» казанская команда гарантировала себе участие в финале домашнего турнира. «Сталеварам» для прохода в главную игру Кубка чемпионов необходимо победить в матче против СКА. Встреча магнитогорцев и петербуржцев состоится в субботу, 22 августа. Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ.