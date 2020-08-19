Отменен контрольный матч между «Трактором» и «Автомобилистом»

Он должен был состояться 20 августа в Екатеринбурге.

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Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Континентальной хоккейной лиге отменяются либо контрольные матчи, либо команды попросту отказываются приезжать на предсезонные турниры.

И сегодня, 19 августа, стало известно, что ХК «Трактор» не сыграет контрольный матч с «Автомобилистом», который должен был состояться в Екатеринбурге завтра, 20 августа.

«Решение об отмене было принято руководителями обоих клубов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — сообщили в пресс-службе «черно-белых».

Напомним, что накануне стало известно о том, что 11 игроков новосибирской «Сибири» заразились коронавирусом. Об этом стало известно после турнира И.Х. Ромазана, прошедшего в Магнитогорске. В связи с этим они не примут участие в Кубке губернатора Челябинской области.