Новый ЖК в центре Челябинска построит федеральный девелопер «Брусника»

Компания намерена «максимально раскрыть потенциал локации» неподалеку от кинотеатра имени А. С. Пушкина

Девелопер «Брусника», родом из Екатеринбурга, но работающий в девяти регионах России, официально объявил о выходе в Челябинск. Компания реализует проект комплексного развития территории неподалеку от кинотеатра имени А. С. Пушкина. Там снесут бараки и гаражи, а на освободившейся территории построят многоквартирный дом. Начать реализацию проекта планируют осенью 2025 года, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Брусники».

«Мы верим в Челябинск и считаем, что в этом городе должно быть больше современного и качественного жилья. Уверены, что наш многолетний опыт позволит эту потребность „закрыть“. КРТ, на наш взгляд, инструмент, который лучше других механизмов помогает целостно осмыслить территорию и сбалансировать интересы всех сторон. Главный бенефициар комплексного развития — город в широком понимании. Оно повышает капитализацию земли, увеличивает ценность и цену пространства», — прокомментировали нам в компании.

Как отмечает девелопер, квартал в Челябинске будет отличаться высоким уровнем архитектурных и продуктовых решений. Предполагается, что это позволит наиболее полно раскрыть потенциал локации. На участке площадью 1,1 гектара в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова планируют возвести дом на 150 квартир.

Сейчас компания находится на этапе детальной проработки архитектурной концепции проекта.

Планировку территории под застройку мэрия Челябинска утвердила в декабре 2024 года. В январе 2025-го администрация опубликовала график проведения КРТ рядом с кинотеатром Пушкина.