Центр «Фобос»: Челябинская область окажется в эпицентре каспийского циклона

В регионе ожидаются две месячные нормы осадков

Синоптики центра «Фобос» предупреждают жителей Челябинской области об опасности в ближайшие дни, 26 и 27 июля. Регион окажется в эпицентре каспийского циклона. Ожидаются ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

«Период аномальных ливней продлится до выходных включительно. К концу субботы обрушатся две месячных нормы дождя»,— сказано в комментарии центра «Фобос».

В четверг, 25 июля, в регионе выпало всего 20—25 миллиметров осадков. В следующие двое суток эта цифра увеличится до 150—170 миллиметров. В реках и водохранилищах ожидается повышение уровня воды.

После обеда 26 июля дожди вновь усилятся. Только сегодня в городе выпадет до 77 миллиметров осадков. Норма всего июля составляет 88 миллиметров.

Госавтоинспекция просит жителей региона отказаться от дальних поездок. Парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями опасно из-за сильного ветра. Возможны затруднения в работе общественного транспорта, поэтому работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный режим работы.