Челябинские службы перевели на усиленный режим работы из‑за ливней

Горожан попросили не парковать авто под деревьями и избегать глубоких луж

В Челябинск пришли ливни. По данным регионального Гидрометцентра, дожди не прекратятся в ближайшие дни. В связи с этим городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе мэрии.



Коммунальщикам и подрядчикам поручили круглосуточно следить за содержанием улиц и реагировать в случае образования глубоких луж и подтоплений.

«Рекомендуем челябинцам воздержаться от передвижения на автомобиле по местам подтопления и просим не парковать машины под кронами деревьев», — сказали в пресс-службе.

О подтоплениях можно сообщить службе «ЭВИС» по телефону 727-46-26. Горожанам также напомнили номера экстренных служб: служба спасения — 112, ЕДДС — 263-34-44, 063, диспетчер комитета дорожного хозяйства — 8-951-771-73-25.

Напомним, в середине июля в Челябинске за два дня выпало больше месячной нормы осадков. По городу текли реки, автомобилисты глохли и застревали в лужах.