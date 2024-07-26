Для жителей улицы Энергетиков в Челябинске организуют пункт с горячим питанием

В отдельных местах работают насосы для откачки воды

В Челябинске продолжается борьба с водной стихией, которая обрушилась на город накануне. Серьезная ситуация сложилась на улице Энергетиков в Ленинском районе. Для жителей развернут пункт временного размещения с горячим питанием. Сотрудники соцзащиты готовы сходить в магазин и оказать другую помощь. Об итогах оперштаба мэра Натальи Котовой с коммунальными и дорожными службами рассказали в пресс-службе городской администрации.



На контроле остаются улицы Энергетиков и Кронштадтская, Машиностроителей, Валдайская, поселки Плановый и Фатеевка. В целом за сутки поступило 70 заявок, большую часть из которых отработали. МБУ «ЭВИС» и подрядчики ночью занимались очисткой дождеприемников, ливневок, собирали упавшие ветки, мусор.

«Прошу держать на особом контроле ситуацию на улично-дорожной сети, подрядчикам необходимо усилить собственные бригады по очистке ливневых колодцев, дождеприемных решеток, тротуаров, чтобы избежать подтопления по причине их засора. Своевременно распиливайте и вывозите все упавшие деревья, ветки. По Ленинскому району у нас самая сложная ситуация, в том числе в частном секторе, сосредоточьтесь на этих территориях, лично выезжайте на место, работайте с предприятиями, которые могут помочь с техникой», — сказала Наталья Котова.

На пересечение улиц Энергетиков и Кронштадтской направят дополнительный помповый насос МУП «ПОВВ». На Валдайской работает насосная станция. Там движение откроют, как только это станет возможным.

В пресс-службе уточнили, что по подтоплениям в частном секторе и протечкам крыши диспетчерам ЖКХ поступило 20 заявок. Организована совместная работа коммунальщиков, управляющих компаний и аварийно-диспетчерских бригад.

Напомним, 26 и 27 июля Челябинская область находится в эпицентре каспийского циклона. В регионе ожидаются дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Аномальные дожди будут идти до выходных включительно.

Отметим, в Челябинске из-за ливней городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи. А здесь мы рассказали, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом.