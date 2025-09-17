В Челябинске показали рок‑оперу о воинах спецоперации

Театр концептуальной музыки привез уникальную постановку на Фестиваль мировых премьер

В Челябинске продолжается Второй фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. На сцене Театра имени Глинки уже показали мюзикл о Гуинплене и балет о двух Аннах — Ахматовой и Павловой. А накануне южноуральцам показали спектакль «Хождение в огонь» Театра концептуальной музыки. Как это было — в снимках фотокорреспондента ИА «Первое областное».

«Хождение в огонь» — авангардная рок-опера, посвященная специальной военной операции и бойцам в Донбассе. Ее поставил в 2023 году творческий союз автора стихов Александра Проханова, создателя музыки и либретто Александра Агеева и постановщика Дмитрия Никитина.

«Это рок-опера сразу в двух смыслах: как музыкальный жанр и как рок судьбы. Вы спросите — чьей судьбы? И я не ошибусь, если скажу, что опера о судьбе каждого из нас. Потому что то, что происходит сейчас на Донбассе, оно касается каждого из нас. И огонь тоже в двух смыслах: как что-то горячее, очень страшное, опасное, с одной стороны, очищение — с другой», — поделился автор музыки Александр Агеев.

Также жанр рок-оперы добавляет спектаклю трагизма, особое настроение создают барабанный бой, гул трубы, скрежет гитары. Музыка подобрана так, чтобы усиливать боль происходящего, нагнетать атмосферу.

Весь сюжет здесь скомбинирован в четыре части. Открывает постановку оратория «Донбасс», а первый кусок называется «Поэт и воин». Главная героиня истории отправляется в Донбасс, потому что хочет все это осмыслить как поэт. Вторая часть называется «Война и смута», в ней герои пытаются понять, почему все произошло именно так. Затем следует третья часть «Путь и подвиг» и четвертая — «Благовест». Завершается рок-опера «Гимном русской мечте», который зал принимает аплодисментами стоя.

Следующим участником фестиваля станет Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Э. Сапаева. Артисты привезут оперу «Екатерина Великая» и как бы составят дуэт заключительной постановке театрального праздника — опере «Петр Первый».