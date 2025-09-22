В Челябинске сыграли оперу о российской императрице Екатерине Второй

Марийский театр оперы и балета привез спектакль на Фестиваль мировых премьер

В прошедшие выходные в Челябинске завершился Второй фестиваль мировых премьер музыкальных театров России. Закрывали праздник две оперы о российских государях — «Петр Первый» Челябинского театра оперы и балета и «Екатерина Великая» Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» побывал на спектакле из Йошкар-Олы — делимся кадрами.

«Екатерину Великую» композитора Валерии Бесединой поставили осенью прошлого года, впервые ее представили на IV фестивале оперного искусства имени А. Эшпая, а спустя год она собирает публику всероссийского фестиваля в Челябинске.

Опера посвящена фигуре Екатерины II, золотому веку империи, балам-маскарадам, роскоши дворянства. Вместе с тем опера оголяет реальное положение в стране: богатство доступно лишь небольшой прослойке населения, а большинство населения живет почти в полном бесправии.

«Екатерина Великая» — не просто о конкретном этапе правления императрицы, но о приходе очередного смутного времени, отягощенного постоянными военными конфликтами и ужесточением положения крестьянства.

Один из главных героев постановки — хор, олицетворяющий народ, который готов проклинать и славить, страдать и радоваться. Сами создатели оперы связывают хоровые партии с русскими операми «Хованщина» и «Борис Годунов».

«Екатерину» показывали 19 и 20 сентября, а на следующий день уже челябинские артисты сыграли оперу «Петр Первый». Наш корреспондент рассказывал об этом спектакле накануне премьеры в марте этого года.