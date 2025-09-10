Челябинский фестиваль мировых премьер открыл мюзикл по роману Виктора Гюго

Спектакль привезли артисты Свердловского театра музыкальной комедии

В Челябинске стартовал второй Фестиваль мировых премьер в Театре оперы и балета. В этом году уникальные спектакли, которые идут только на одной сцене России, покажут труппы Екатеринбурга, Москвы, Йошкар-Олы и Челябинска, а открыл праздник мюзикл «Человек, который смеется» по знаменитому роману Виктора Гюго. На показе побывал корреспондент ИА «Первое областное».

История Гуинплена, изуродованного в детстве бродячего актера, появилась в Свердловском театре музыкальной комедии в прошлом году. Музыку написал композитор Сергей Дрезнин, режиссером-постановщиком выступила Нина Чусова. Как известно, романы Гюго любят превращать в мюзиклы, вспомним, например, знаменитые «Нотр-Дам-де-Пари» или «Отверженные». Музыкальные спектакли о Гуинплене уже тоже были — и зарубежные, и российские, но здесь команда постановщиков с нуля продумывала музыку, либретто и все сюжетные повороты. Кстати, свердловский театр предлагал для фестиваля несколько мировых премьер и на «Человеке, который смеется» остановился именно челябинский театр.

«Вообще, мы специализируемся на мировых премьерах и, пожалуй, делаем это лучше всех в нашем жанре. За всю историю мы выпустили более 90 уникальных постановок. Несмотря на то что мы театр комедии, в нашем репертуаре чисто комедий меньше всего: у нас есть „Декабристы“, „Екатерина Великая“, „Человек, который смеется“ — это те работы, над которыми нужно не посмеяться, а подумать. Кстати, это первые гастроли спектакля по Гюго — дальше отправимся в Иркутск и Санкт-Петербург», — поделился гендиректор Свердловского театра музыкальной комедии Ян Смоленцев.

Постановщики канву истории оставили оригинальной, но изменили сюжетные повороты или добавили свое видение событий. Перед зрителями предстает жизнь бродячего артиста Гуинплена с разрезанным до ушей ртом — в юношестве его изуродовали компрачикосы — торговцы детьми. Брошенный истерзанный ребенок спас слепую девочку и примкнул к философу и артисту Урсусу. Повзрослев, Гуинплен и Дея вместе с нареченным отцом стали давать свое шоу уродов и зарабатывать на жизнь выступлениями.

«Моя героиня — это слепая юная девушка, которая с детства пытается понять мир на ощупь. Играть незрячую достаточно сложно. В первую очередь нужно стараться расфокусировать свой взгляд, стараться не видеть ничего. Ты должен не смотреть на партнеров, а слышать их и идти на слух. Это одна из самых сложных для меня ролей, но тем наиболее интересная», — отметила исполнительница роли Деи Ксения Устьянцева.

Кстати, компанию главным героям составил волк, почти настоящий — семилетняя черная собака Муха.

«Почему Муха? Потому что с детства была черная, энергичная и назойливая — летала за всеми, не отвязаться было. Однажды мне разрешили привезти Муху на мероприятие театра, она тогда всех обаяла, вплоть до дирекции. И режиссер Нина Чусова сказала, что вот он — волк в новом спектакле. Какое-то время с ней занимался кинолог, но Муха изначально было социальная, веселая, уравновешенная и хорошо воспитанная. В других спектаклях она пока не играет, но я надеюсь, что она выйдет и в других ролях», — рассказал хозяин Мухи актер театра музкомедии Евгений Елпашев (в спектакле 10 сентября он сыграет роль лорда Дэвида).

По ходу сюжета Гуинплен узнает, что на самом деле является лордом, наследником знатного рода, а его настоящее имя — Фермен Кленчарли. Герой, остро переживавший проблему низших слоев английского общества, певший «Рай для богатых создан из ада для бедняков», резко забывает о прошлых проблемах и погружается в водоворот богатства и светского общества. Власть и деньги кружат ему голову и стирают из памяти наставника и возлюбленную Дею.

По сути, это не комедия или трагедия в чистом виде. Свердловский театр музыкальной комедии поставил социальную драму, где бедные мечтают о лишней гинее, а богатые не имеют понятия о жизни большей части населения и готовы ввести налог даже на воздух. Гуинплен здесь заложник своей бедности: он отчаянно хочет от нее избавиться, затем — влиться в высшее общество и больше никогда не возвращаться в балаганчик на улицу. Он, как многие, все бы променял на сытость, шелковые простыни и подчиненных. Вот только вскружившая голову знатность не затмевает горе тысяч бедняков. Он делает то, чего не делают в реальной жизни, — плюет на богатство, палату лордов и возвращается к нищете, Урсусу, Дее и волку.

В оригинальном произведении герой находит умирающую Дею и, ослепленный от горя, бросается в море. Оставили ли артисты такой конец или же сделали хеппи-энд, мы не расскажем. Лишь отметим, что открытие фестиваля постановками из Екатеринбурга становится хорошей традицией.

Напомним, в прошлом году на Фестивале мировых премьер театр «Урал Опера Балет» первым сыграл спектакль. Это была история Махатмы Ганди.