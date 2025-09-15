Челябинцам показали балет о двух Аннах: Ахматовой и Павловой

Постановку привезли московские артисты на Второй фестиваль мировых премьер

В Челябинске впервые исполнили балет о двух культовых женщинах Серебряного века — Анне Ахматовой и Анне Павловой. Балет так и называется — «Две Анны», а на Южный Урал, специально для Фестиваля мировых премьер музыкальных театров России, его привезла продюсерская компания MuzArts. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» побывал на показе — делимся снимками.

Постановка как бы распадается на две части, каждая имеет свое название и своего хореографа. Первая — «В чертогах памяти» — об Анне Ахматовой. Через танец зрителям рассказывают о знаменитой поэтессе и двух мужчинах в ее жизни: писателе Николае Гумилеве и художнике Амедео Модильяни.

Голос Ахматовой подарила актриса Большого драматического театра Полина Маликова, а балетную партию исполнила прима Большого Елизавета Кокорева.

Вторая часть, об Анне Павловой, называется «Без любви». Здесь зрители вновь видят взаимоотношения главной героини с важными в жизни мужчинами: учителем Энрико Чекетти, возлюбленным Виктором Дандре, артистами Александром Вертинским и Чарли Чаплином.

В истории Павловой роли исполнили артисты балета Большого театра Елизавета Кокорева, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Марк Орлов, а также танцор Ильдар Гайнутдинов.

Напомним, на фестивале челябинцам уже показали мюзикл «Человек, который смеется» по роману Виктора Гюго. Впереди — рок-опера «Хождение в огонь», опера «Екатерина Великая» и спектакль «Петр Первый».