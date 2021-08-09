100 дней с момента закрытия Ленинградского моста: фоторепортаж со стройки

На площадке начали монтаж первых балок, которые станут основой нового путепровода

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В понедельник, 9 августа, исполнилось ровно 100 дней с момента закрытия Ленинградского моста на реконструкцию. Строительные работы на этом объекте губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал одними из самых масштабных в этом году в регионе. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на площадке. Смотрим, как идет строительство нового моста, в нашем фоторепортаже.





Работа по реконструкции Ленинградского моста начались еще весной 2021 года: путепровод закрыли для движения транспорта, подготовили мост-дублер для пешеходов, и на площадку зашла строительная техника.





Сперва подрядчик разобрал конструкцию старого моста, который был построен почти 70 лет назад и находился в предаварийном состоянии. Реконструкция моста проходит по программе «Безопасные качественные дороги».





«Сегодня ровно сто дней с момента закрытия движения по Ленинградскому мосту. Подрядчик ведет работы четко в соответствии с календарным графиком. Сегодня были смонтированы две первые балки. Всего их здесь 144. Все эти балки подрядчик будет монтировать до ноября. Работы проводятся параллельно, ведется бурение скважин. Опасений по срыву сроков мы не видим», — сообщил председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров.

Новый путепровод явно превосходит старую конструкцию по техническим характеристикам.

«Сооружение состоит из шести пролетов. Первый пролет — 24 метра, четыре пролета по 33 метра и крайний пролет — 30 метров. Сам мост будут состоять из шести полос — три полосы влево и три вправо. В центральной части будет размещено трамвайное движение. Новый мост будет шире старого на 30 метров. Тротуары займут по 3 метра с каждой стороны. В отличие от бывшего моста, новый будет на 2,5 метра выше. Это обеспечит выполнение вертикальной планировки. В перспективе это также позволит выполнить дорогу по улице Набережной, в будущем она запланирована»,— рассказал главный инженер филиала «Мостоотряд № 16» Алексей Кузьмин.

К 17 июля 2022 года на Ленинградском мосту должны запустить движение, напомнил представитель подрядчика.

Напомним, что движение транспорта на данном участке планируют запустить в июле 2022 года. Полная сдача моста намечена на сентябрь того же года.





Строительство моста ведет АО «Уралмостострой», филиал «Мостоотряд № 16». Работы проводятся только в дневное время, потому что объект находится рядом с жилыми домами.