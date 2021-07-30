В Челябинске до конца 2021 года сдадут более 700 тысяч квадратных метров жилья

Эксперты рассказали, какие объекты образования, здравоохранения и спорта планируется возвести

В Челябинской области в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 1 миллион 670 тысяч кв. м. жилья. Большинство этих «квадратов» — 700 тысяч, приходится на Челябинск. Кроме новостроек в городе и области активно возводят социальные объекты — детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты и физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом эксперты рассказали 30 июля на пресс-конференции в «АиФ».

«В развитии экономики любого региона строительный комплекс играет одну из ведущих ролей. Самым главным направлением является жилищное строительство. В соответствии с федеральным проектом „Жилье“ в этом году в Челябинской области должны ввести в эксплуатацию 1 миллион 670 тысяч кв. м. жилья. Прогнозируется, что из них более 720 тысяч кв. м. — это объекты индивидуальной застройки. По итогам 6 месяцев этого года объем жилья в регионе вырос на 27 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года», — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев.

За последнее время на рынок повлияли разные факторы, в том числе пандемия, отмечает представитель Минстроя. Этот же факт подтверждают и застройщики. Компании столкнулись с падением спроса и увеличением цен на строительные материалы.

Заместитель главы города Челябинска по градостроительству Владимир Шамне отметил, что рост цен на материалы — это серьезная проблема, но из-за в Челябинске не будет возводиться меньше объектов, чем обычно.

«В этом году мы построим 700 тысяч кв. м. жилья — это показатели, которые федеральным проектом на нас возложены. Очень много социальных объектов строим. Например, досрочно планируем сдать школу в микрорайоне „Академ Риверсайд“ — к началу учебного 2021 года. Изначально ввод планировался в 2022 году. Строим 10 детсадов, два начнут строить в ближайшее время, еще часть проектируются на следующий год», — рассказал Владимир Шамне.

Крупные планы по строительству детсадов и школ в Челябинске намечены на следующий год. Это позволит закрыть вопрос с социальными объектами в новых жилых микрорайонах, где сперва возводили дома, а затем социальную инфраструктуру.

Идет проектирование по нескольким спортивным объектам в Челябинске.

«Это проект физкультурно-оздоровительного центра в сквере на улице Молодогвардейцев и рассматриваем вопрос достройки спортивного комплекса на гребной базе. Также в планах построить в каждом микрорайоне города районный ФОК с универсальными спортивными залами. Сейчас ищем инвесторов, потому что эти объекты возможно возвести, в том числе, при участии государственно-частного партнерства», — добавил Владимир Шамне.

Программа модернизации объектов здравоохранения затронет первичную медико-санитарную помощь, которая располагается обычно в сельских территориях — это фельдшерско-акушерские пункты, амбулатория, врачи общей практики, поликлиники.

«Программа рассчитана с 2021 по 2025 годы и должна охватывать города с населением до 50 тысяч человек. Поэтому пока, к сожалению, Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и другие крупные города в эту программу пока не вошли. Но заявки такие в федерацию направляются и программу могут изменить», — уточнил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов.

В 32 муниципалитетах проведут комплексные ремонты 306 объектов здравоохранения. В 22 муниципалитетах планируется строительство новых 78 объектов медицины.

Ранее Алексей Текслер отметил, что жилые дома, школы и детские сады необходимо строить комплексно. Тогда к моменту сдачи новостроек будет готова и социальная инфраструктура, что важно для жителей. При этом на смену панельным многоэтажкам должны прийти более современные и интересные проекты домов.