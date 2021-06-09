Часть Ленинградского моста в Челябинске сдадут в металлолом

Старый путепровод начали разбирать, на его месте появится железобетонное сооружение

В Челябинске подрядчик приступил к демонтажу старого Ленинградского моста. Он был построен почти 70 лет назад — в 1953 году — и находился в предаварийном состоянии. О том, как ведутся работы по реконструкции путепровода, в среду, 9 июня, рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

По актам обследования в 2015 году его состояние оценивалось как предаварийное. Поэтому в 2016 году началась разработка проектно-сметной документации, было получено положительное заключение государственной экспертизы. В ноябре 2020 года был заключен контракт. Реконструкция моста разбита на этапы.

«По контракту срок строительства моста 27 месяцев. Но было принято решение сократить этот срок до 23 месяцев, чтобы жители смогли как можно скорее воспользоваться новым сооружением. Сейчас разбирают старую конструкцию и готовят основание под новый мост. Предыдущий был сделан без единого сварного шва и без болтовых соединений — то есть весь мост собран на заклепках. Это была интересная технология для того времени. Сейчас будет выполнен железобетонный мост с шестью полосами для движения автомобилей и трамвайными путями», — сообщил председатель КДХ.

Реконструкцию сооружения завершат осенью 2022 года, но для автомобилистов дорогу откроют раньше — в июле следующего года.

«Параллельно с демонтажем старого моста ведем строительство фундамента. На этом объекте будет порядка 56 свай, сейчас уже готовы 24. На площадку завозим балки пролетного строения — мост будет балочный. К концу ноября „скелет“ моста будет собран, конструктив будет готов. Затем начнутся работы на самом мосту — обустройство освещения, озеленения, укладка трамвайных рельс и другие работы. Конструкция старого моста будет сдана в металл. Это собственность города, и все деньги от сдачи пойдут в бюджет города», — уточнил заместитель генерального директора АО «Уралмостострой» Игорь Печёнкин.

Демонтажные работы подрядчик завершит в середине июня. Но это не влияет на выполнение других работ по реконструкции, они ведутся параллельно. Ежедневно на площадке работает порядка 30 рабочих. После демонтажа, при выполнении других работ, их количество увеличится до 100. Работы проводятся только в дневное время, потому что объект находится рядом с жилыми домами.

«Новый мост может простоять и дольше, чем выдержал предыдущий, — применяются новые технологии. По качеству новый мост старому не уступает: он будет шире и выше. При этом сможет принимать на себя больше нагрузки, ведь поток машин сейчас намного выше, чем был в 50-е годы», — добавил представитель подрядчика.

На представленном проекте по реконструкции моста на проспекте Победы показана дорога на улице Набережной, которая проходит под мостом. В КДХ уточнили, что в рамках контракта по реконструкции моста строительство дороги не запланировано. Ее отразили в проекте в рамках перспективного строительства. Новый мост будет выше прежнего, и под ним возможно будет обустроить еще одну дорогу.

Кроме того, в этом году начинается строительство дороги на улице Наркома Малышева в микрорайоне Академ Риверсайд. Она соединит подъезды к жилым домам и детскому саду с улицей Университетская Набережная. Финансирование ведется по программе «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составила 41,8 миллиона рублей. Завершить работы планируется в октябре этого года.