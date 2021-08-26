Итоги аукциона на проектирование моста по улице Энгельса в Челябинске могут отменить

Контракт с выбранным подрядчиком на стадии подписания

Челябинское УФАС 30 августа рассмотрит жалобу от компании «УралДорПроект» на действия конкурсной комиссии во время проведения аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового моста в южноуральской столице. Объект планируется возвести через реку Миасс между улицами Энгельса и Краснознаменной. Информация о жалобе опубликована на сайте госзакупок.

Аукцион проводил комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Победителем стала «Проектно-строительная компания КамаМост» из Перми. Она снизила цену контракта с начальных 32,2 млн рублей до 30,6 млн рублей. Установленный техзаданием срок сдачи всей проектно-изыскательской документации — до 20 марта 2023 года.

Жалобу на действия конкурсной комиссии подал один из участников аукциона — ООО «УралДорПроект» из Челябинска. Эта компания снизила цену контракта до 29,7 млн рублей. По итогам рассмотрения заявки стала четвертой. В обращении в УФАС организация заявляет о неправомерно полученном нуле баллов по одному из критериев — «по причине предоставления сведений не в полном объеме». «УралДорПроект» отмечает, что компания предоставила пояснительную записку со всеми требуемыми данными. Участник торгов уверен, что конкурсная комиссия должна была «убедительно сформулировать свою позицию», чего сделано не было.

Подписание контракта с победителем аукциона приостановлено до рассмотрения жалобы УФАС. «УралДорПроект» просит признать нарушение в действиях конкурсной комиссии и отменить итоги конкурса и сам аукцион.