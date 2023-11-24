В Челябинске открывается первый в России центр обучения тьюторов

Здесь будут готовить социальных кураторов для сопровождения семей с тяжелыми пациентами

Первый в России Центр социальных практик готовы открыть в Челябинске в декабре. Здесь станут обучать тьюторов для работы с семьями, которые столкнулись с тяжелой болезнью близкого человека. Уникальный проект будет реализован командой благотворительного движения «Искорка Фонд» при поддержке Фонда Потанина, сообщает пресс-служба «Искорки».

Обычно при постановке тяжелых диагнозов детям родители переживают колоссальный стресс: они чувствуют себя беспомощными и не имеют четкого плана действий. Помочь в такой ситуации может тьютор — социальный координатор.

Тьютор составляет индивидуальный план сопровождении семьи. Он помогает решать возникающие проблемы, поддерживает морально, а при необходимости оказывает финансовую поддержку в покупке лекарств, билетов, в оплате такси. Недавно в «Искорку» обратились родители Лизы, которая борется с cаркомой Юинга. Девочка перенесла операцию по удалению раковой опухоли и прошла несколько курсов химиотерапии. Продолжать лечение ей предложили в Москве, но семья не знала, как довезти Лизу до клиники, ведь она — лежачая пациентка. Тьютор «Искорки» помог составить маршрут, купить билеты и найти помощников, которые встретят семью в Москве и довезут до больницы.

В прошлом году на тьюторском сопровождении «Искорки» находились 100 маленьких пациентов из Челябинской области. После открытия Центра социальных практик «Искорка Фонд» планирует помогать людям из других регионов, а также делиться опытом своей работы. Заявки на обучение уже подали пять регионов России. Обучение будет дистанционным и очным. Весной челябинцы проведут семинары в Ярославской области и Ханты-Мансийском автономном округе.