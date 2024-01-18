Южноуральские «Кванториумы» принимают на обучение детей всех возрастов

Шесть из 360 таких российских площадок допобразования открыты в Челябинской области

Шесть «Кванториумов» помогают южноуральским школьникам познавать мир. В рамках нацпроекта «Образование» площадки дополнительного образования за последние три года открыты в Троицком, Златоустовском и Копейском городских округах. В конце 2023 года еще один — шестой — «Кванториум» появился в Пласте. Он был создан за счет областного бюджета.

Площадка допобразования на базе школы № 2 принимает на обучение детей всех возрастов. Напомним, именно такое поручение ранее давал президент страны Владимир Путин. Как сообщил на встрече с главой государства министр просвещения РФ Сергей Кравцов, всего по стране работают 360 «Кванториумов».

«Создано 17 тысяч „Точек роста“, 360 „Кванториумов“, и ваше поручение — что нужно эту инфраструктуру использовать не только для старших классов, но и для начальной, основной школы, — выполнено. Соответствующие методические рекомендации мы направили в регионы», — сказал, в частности, министр.

Школьный «Кванториум» представляет собой инновационную модель образования для расширения содержания общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественнонаучной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, а также повышения качества образования.

«Обучение у нас выстраивается с самого начала, с маленького возраста. Мы детям даем базу. Дети, когда приходят, они ведь еще не знают, чего они хотят. В первый год обучения мы им даем всего понемногу, по чуть-чуть», — рассказывает руководитель проектной группы «Кванториума» Александр Шапенков.

По словам директора Центра технического творчества Челябинской области Владислава Халамова, «Кванториум» — это место, где можно узнать, что такое окружающий мир, и определиться с будущей профессией.

«В Челябинской области открыто шесть таких площадок, здесь дети становятся учеными и инженерами. В каждом „Кванториуме“ есть свои направления, школьников учат работать в команде, дают им много практики. И детей не пугают трудности: им интересно учиться обращаться с компьютерами, создавать роботов и писать для них программы и многое другое. Такое допобразование помогает определиться с будущей профессией, а победы на олимпиадах дают баллы при поступлении в вузы», — говорит Владислав Халамов.

Он также привел данные статистики, согласно которым 96% выпускников южноуральских «Кванториумов» продолжают учебу по тем техническим направлениям, по которым они занимались на площадке, и 95% остаются учиться и работать на территории Челябинской области.