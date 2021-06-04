В Челябинске замминистра транспорта получил предупреждение УФАС за критику сервиса аренды самокатов

Александр Егоров публично заявил о согласовании кандидатур для выхода на рынок Челябинска

УФАС России по Челябинской области выдало предостережение заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александру Егорову. Антимонопольное ведомство считает, что он не имел права публично высказываться о процедуре допуска на рынок сервисов аренды электросамокатов в Челябинске. Заявление чиновник сделал в «Чате городской среды» в «Телеграме», сообщает пресс-служба челябинского УФАС.

«Если Whoosh выступал на инвестсовете несколько раз, со всеми все согласовал, подписал соглашение о сотрудничестве, то Urent влез самовольно, договорившись на мелком уровне с кем-то в районе», — написал Александр Егоров.

Челябинское УФАС России установило, что региональный Миндортранс не уполномочен контролировать работу компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. При этом должностное лицо ведомства заявляет, что предприниматели должны согласовывать свой выход на рынок с органами власти.

«Действующим законодательством не предусмотрен порядок согласования осуществления деятельности по предоставлению самокатов в аренду с органами власти и иными организациями. Публичные высказывания о потенциальной невозможности выхода на рынок хозяйствующих субъектов по осуществлению шеринга электросамокатов без соответствующих согласований с органами власти Челябинской области могут привести к созданию дискриминационных условий на указанном рынке и изменению намерений потенциальных игроков на рынке оказывать подобные услуги», — заявили в челябинском УФАС.

Сервисы аренды электросамокатов начали работать в Челябинске в апреле этого года. Сейчас в городе действуют две компании — Whoosh и Urent. Ранее эксперты в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» отмечали, что Челябинск не готов к развитию этого вида передвижения. Нужно делать более широкие тротуары и велодорожки, создавать безбарьерную городскую среду. Челябинцы одобрили появление сервисов аренды электросамокатов, однако отметили, что в городе не хватает развитой инфраструктуры для их комфортного использования. За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Челябинске выявили семь нарушений с участием самокатов.