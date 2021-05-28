Доступная среда: большинство челябинцев одобрили использование электросамокатов в городе

Для комфортного передвижения не хватает развитой инфраструктуры

Сегодня, 28 мая, эксперты обсудили доступность городской среды для пользователей сервисами арены самокатов — кикшеринга. Между тем жители Челябинска считают электросамокаты транспортом будущего и рады их появлению в Челябинске. В соответствии с Правилами дорожного движения РФ лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам и должны соблюдать все правила, предписанные пешеходам: двигаться по тротуарам и спешиваться при переходе проезжей части.

«Устройства, развивающие максимальную скорость более 50 км/ч относятся к мототранспортным средствам категории L. Для управления такой техникой необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории („М“ или „А“). Водитель „мощного“ электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водители мототранспорта», — рассказал заместитель начальника отдела технического надзора управления Госавтоинспекции по Челябинской области подполковник полиции Андрей Кузнецов.

Он отметил, что с началом работы сервисов кикшеринга в городе произошло уже четыре ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали два человека, в том числе ребенок. Андрей Кузнецов сообщил, что при возникновении аварии необходимо вызвать инспекторов ГИБДД или полиции — в любом случае зарегистрировать инцидент как происшествие.





Для тех пешеходов, кто еще не привык к трендовому новшеству, обилие «самокатчиков» на тротуарах и прогулочных зонах становится ежедневным стрессом.

«Скорость движения электросамокатов по городу ограничивается в пределах 20—25 километров в час. На практике же она составляет не более 12 километров в час. Нам важно привить пользователям культуру катания, правила управления электротранспортом. Если люди будут обучены, стрессовых ситуаций на дорогах будет меньше», — сказал сооснователь сервиса аренды самокатов Urent Андрей Азаров.

Однако для того, чтобы «культурно кататься», челябинцам все же необходима комфортная городская среда, удобные развязки и аккуратные парковки для хранения как арендованных, так и личных средств передвижения.

«Мы рады, что в Челябинске появились сервисы кикшеринга — это мировой тренд, которому следуют крупные города. Остается актуальной проблема доступной безбарьерной среды. С 2020 года вместе с главой города и губернатором области мы решаем задачи по повышению безопасности и комфорта для микромобильного транспорта и пешеходов», — отметил главный архитектор города Павел Крутолапов.



Сейчас в Челябинске сервис Urent предоставляет 500 самокатов в аренду, агрегатор Whoosh — 1000 устройств. В целом горожане позитивно отреагировали на новый тренд и, по данным пресс-служб кикшеринга, за пару месяцев с момента появления сервисов «намотали» уже более тысячи километров.

«Мы предоставляем в аренду исправные самокаты. Отвечаем за это своей репутацией. Мы реализовали ограничение скорости — например, в парке Гагарина у человека физически не получится разогнаться. Прекрасно, что челябинцы с помощью экологичного устройства решают рутинные транспортные задачи: 65% всех поездок используются именно для режима „работа — дом“», — рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Также она отметила, что компания наказывает рублем нарушителей, которые допускают до управления самокатом лиц младше 18 лет и катаются на одном самокате вдвоем, — это строго запрещено.





Сегодня в парке Пушкина челябинские депутаты и общественники обсудили вопросы эксплуатации электросамокатов в городских условиях.

«Мы пришли к выводу и будем предлагать инициативы по выделению электросамокатов в отдельную категорию средств передвижения. На законодательном уровне. Ведь это и не мотоцикл, и не велосипед», — подчеркнул заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области Всеволод Ганин.

Молодежная палата города Челябинска при Челябинской городской Думе провела опрос общественного мнения на тему использования электросамокатов в городе, преимуществ и недостатков данного средства передвижения. Опрос проводился в период с 24 по 27 мая 2021 года в социальных сетях, в нем приняли участие 397 человек По итогам опроса 63% челябинцев одобряют появление в городе сервисов по аренде электросамокатов. Пользоваться этими сервисами на постоянной основе готовы почти 58% респондентов. Почти 53% опрошенных согласны пользоваться самокатами только в парках и прогулочных зонах. Большинству опрошенных не хватает достаточно развитой инфраструктуры для активного пользования сервисами, также челябинцы отмечают главную проблему электросамокатов — это опасность движения по тротуарам.

Основатели сервисов аренды и экономисты полагают, что с разделением потоков транспортных развязок, появлением велопоручней и парковок электросамокаты в будущем решат проблемы пробок, загазованности и ДТП на дорогах. А своевременная уборка снега на тротуарах и в пешеходных зонах позволит наслаждаться поездкой круглый год. Пока что в России, за исключением Краснодарского края, сервисы аренды популярны с апреля и максимум до ноября.

Напомним, развитие сервисов аренды стало очередной благодатной почвой для мошенников. Так, у жительницы Челябинска Елены Новоселовой с банковской карты несколькими транзакциями через приложение по аренде электросамокатов Whoosh сняли 4 тысячи рублей. После нашей публикации техподдержка сервиса, поначалу отказавшая челябинке в возврате денег, все-таки вернула их.