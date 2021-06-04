Минздрав приглашает южноуральцев привиться от ковида в ТРК и на дачах

В десяти городах Челябинской области в уикенд пройдут выездные мероприятия по вакцинации от коронавируса

4—6 июня врачи Челябинской области продолжат выездные мероприятия по бесплатной вакцинации от COVID-19. Получить прививку жители смогут в торгово-развлекательных центрах, садовых товариществах и просто во время прогулки по скверам в десяти городах региона, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.



В Челябинске первая акция пройдет 4 июня с 10 до 14 часов на пешеходной зоне Кировки. В субботу, 5 июня, привиться можно будет в ТРК «Алмаз» (10:00—15:00), ТРК «Космос» (12:00—16:00), ТРК «Родник» (10:00—16:00), торговых центрах «КС» (12:00—16:00) и «Кольцо» (12:00—18:00). 6 июня врачи ждут посетителей «Алмаза» (10:00—16:00) и «Родника» (10:00—16:00).

В Магнитогорске вакцинация проходит в пятницу, 4 июня, в СНТ Мичурина с 9 до 12 часов и на площадке у Вечного огня с 17 до 19 часов. 5 июня с 11 до 15 часов привиться смогут посетители ТРК «Континент», «Гостиный двор», «Семейный парк». В субботу и воскресенье бригады медиков могут сделать уколы с 9 до 12 часов в садовых товариществах «Горняк», «Металлург-2», «Строителей-1», «Метизник».

Жители Миасса могут отметить субботу и воскресенье прививкой в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов, 5 июня медики будут дежурить еще и в ТРК «Малахит» (11:00—15:00).

Врачи Златоуста приглашают всех желающих вакцинироваться в субботу, 5 июня, в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

Необычную локацию выбрали медики Чебаркуля: 5 июня горожан ждут у храма Преображения Господня (10:00—12:00). Кроме того, чебаркульцы могут получить уколы на Центральном рынке (10:00—12:00) и на мини-рынке на улице Карпенко (12:00—14:00).

В Сатке прививать также будут на Центральном рынке с 9 до 11 часов 5 июня. Аналогично в Аше: Центральный рынок, 5 число, 9:00—13:00.

Жителей Пласта с 9 до 13 часов ждут в ТК «Раздолье» 5 июня и в ТК «Карат» 6 числа.

Привиться также могут посетители кыштымского СНТ «Теренкуль» — 5 июня с 10 часов до полудня.

Жители Южноуральска все выходные с 9 до 13 часов могут привиться в городском парке.

Пресс-служба Минздрава напоминает, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.