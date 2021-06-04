В Челябинске полиция поймала пьяного водителя электросамоката

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование

В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали водителя электросамоката с признаками алкогольного опьянения. Всего за сутки было выявлено семь нарушений с участием самокатов, уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска в пятницу, 4 июня.

К административной ответственности привлечены два человека. Они не имели прав на управление электросамокатами. Задержан один водитель с признаками опьянения. Его привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Электросамокаты помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что электросамокаты мощностью более 0,25 кВт и (или) развивающие максимальную скорость более 50 км/ч относятся к мототранспортным средствам категории L. Для управления такой техникой необходимы права категории «М» или «А».

За нарушение ПДД водителями электросамокатов, мощность которых превышает 0,25 кВт, грозит административная ответственность. Водители должны помнить об использовании защитной экипировки и мотошлемов. Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено. Электросамокаты, приравненные к мототранспорту, должны двигаться по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов.

За управление самокатом без прав предусмотрен штраф 5000—15000 рублей, за управление в состоянии опьянения — лишение прав от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

За управление в пьяном состоянии и без водительских прав водителям нового вида транспорта грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинцы одобрили появление сервисов аренды электросамокатов, однако отметили, что в городе не хватает развитой инфраструктуры для их комфортного использования.