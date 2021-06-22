Челябинское УФАС выявило сговор поставщиков фармпродукции на 69 миллионов рублей

Компаниям грозит административная ответственность

УФАС России по Челябинской области провело анализ 87 закупок на поставку фармацевтической продукции, в которых совместно участвовали ООО «Здравпоставка» (Челябинск, продает медтехнику и медоборудование) и ООО МК «ВИТА» (Сургут, реализует лекарства и аптечные принадлежности). В 48 аукционах победителем была южноуральская компания, а в 17 — фирма из Ханты-Мансийского автономного округа.

«При отсутствии иных участников закупок одна из организаций не реализовывала свое право на участие в торгах, а вторая снижала цену на 0,5—1% от начальной цены контракта. Такое поведение зафиксировано в 33 закупках. По результатам указанных закупок с ООО „Здравпоставка“ заключено 24 контракта, с ООО МК „ВИТА“ — 9. В 10 закупках при отсутствии иных участников обе организации подавали ценовые предложения, однако снижение от начальной цены контракта составляло 0,5—1,5%. По результатам указанных закупок с ООО „Здравпоставка“ заключено 7 контрактов, с ООО МК „ВИТА“ — 3. При наличии иных участников закупок снижение от начальной цены контракта варьировалось от 7 до 33,5%», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Кроме того, антимонопольная служба выяснила, что подача заявок и ценовых предложений компаниями проводилась с одинаковых IP-адресов. Кроме того, организации осуществляли деятельность по одному адресу. Челябинское УФАС признало, что «Здравпоставка» и МК «Вита» заключили соглашение по поддержанию цены на аукционах. Суммарный доход участников антиконкурентного соглашения составил 69,1 млн рублей.

Антимонопольная служба рассматривает вопрос о привлечении юридических лиц к административной ответственности. Материалы дела в отношении должностных лиц организаций направлены в правоохранительные органы. Там могут возбудить уголовные дела.