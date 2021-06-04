Троицкий городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела мэра

Прокурор намерен просить об отстранении главы города от должности

7 июня в Троицком городском суде стартует процесс по уголовному делу мэра Александра Виноградова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. На предварительном заседании гособвинитель намерен ходатайствовать об остранении главы города от должности до вынесения приговора, сообщает пресс-служба суда.



Как следует из информации на сайте Троицкого городского суда, 7 июня судья Мария Стратий приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении главы города Александра Виноградова. Мэр, напомним, обвиняется по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»: Виноградову и его бывшему заместителю Вадиму Герману вменяется незаконная передача в пользование коммерческой компании оборудования местного поставщика тепла. Дела Виноградова и Германа разделены, так как вице-мэр дал признательные показания, а глава города настаивает на своей невиновности и утверждает, что решение о передаче тепловых пунктов в сторонние руки было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям, с ведома прокуратуры, а в противном случае осенью 2019 года центр Троицка просто замерз бы без отопления.

В пресс-службе суда уточняют, что 7 июня ожидается ходатайство стороны обвинения об отстранении Виноградова от должности на период процесса.

Напомним, ранее защита Александра Виноградова пыталась перенести рассмотрение уголовного дела в другой суд. Адвокат и сам обвиняемый глава мотивировали это тем, что Троицкий горсуд ранее рассмтаривал несколько уголовных дел в отношении местных чиновников, а потому у сотрудников суда может быть предвзятое отношение к мэру. Однако в удовлетворении этого ходатайства было отказано.