Промышленные роботы помогут решить кадровый вопрос в Челябинской области

На Русском экономическом форуме обсудили, что даст рывок в экономике

В Челябинске будет построен первый завод по производству роботов. Их планируют вписать в технологический продукт. Это поможет, в том числе, закрыть вопрос нехватки кадров, сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Русском экономическом форуме (РЭФ). Что нужно сделать, чтобы совершить рывок в экономике, рассказали спикеры пленарной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» сегодня, 10 ноября, в зале Music Hall в ТРК «Таганай».



РЭФ — это первый форум без иностранных инвестиций и зарубежных слов, отметил заместитель главы международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» Константин Малофеев.

Действительно, помимо отсутствия зарубежных слов, цветовая гамма оформления форума выдержана в цветах российского флага. А главным символом стала матрешка.

Самое правильное место, где мог пройти форум — в краю предпринимателей и промышленников, добавил Константин Малофеев. Площадка РЭФ создана для выработки новых решений и новой экономики России, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин. Он продолжил, что искусственно сдерживать развитие страны извне невозможно.

«В условиях внешнего давления мы консолидировались и сосредоточились. Учимся использовать внутренние ресурсы. Производим в России то, что закупали за рубежом. У нас все есть для успешного развития. Наша страна — носитель лучших практик экономического развития. Результаты не смогла превзойти ни одна страна мира», — отметил Игорь Левитин.





В настоящее время сумма инвестиций бизнеса совпадает с прошлым годом. Сейчас она составляет два триллиона, озвучил сумму полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По его словам, объем инвестиций — это температура экономической стабильности. И чем больше бизнес инвестирует, тем лучше экономика страны.





«Объем инвестиций должен расти. И мы решим вопрос технологического суверенитета, и ответим на демографический вызов», — сказал спикер.

По видеосвязи к встрече присоединился министр экономического развития России Максим Решетников. Он озвучил, что российская экономика прошла самый сложный этап — этап восстановления. Теперь предстоит развивать экономику в условиях более высоких процентных ставок.





Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер в своем выступлении озвучил, что сейчас идет работа над обновлением национальных проектов и уточнение национальных целей развития. В этом активно участвует комиссия Госсовета РФ.





«Самое важное — помнить о приоритетах. Первый и самый главный приоритет — это люди, наши граждане, народосбережение, решение демографической задачи. Здесь ключевые направления: рост продолжительности здоровой жизни. Вопросы снижения бедности, а значит — рост реальных заработных плат. Следующий приоритет — это укрепление суверенитета по всем направлениям: экономический, технологический, финансовый. Задача форума — обсуждать вопросы, за счет чего мы можем сделать рывок в экономике, учитывая нынешние условия», — подчеркнул Алексей Текслер.





Из этого, по словам главы региона, вытекают конкретные задачи на ближайшие годы. Первая — производительность труда. Сейчас в национальном проекте, в основном, мероприятия, которые касаются вопросов бережливого производства. Нужно уделять внимание вопросам повышения эффективности, учитывая демографические проблемы.





«Это вопрос роботизации, вопросы развития критических технологий, которые повышают эффективность, в том числе искусственный интеллект. Они актуальны, потому что мы находимся в непростом демографическом цикле. Понятны его причины. Промышленные роботы помогут нам решить вопросы, связанные с производительностью труда», — сказал Алексей Текслер.





В Челябинской области инженеры, конструкторы разработали роботов. В регионе завершается строительство первого в стране серийного завода по производству роботов. Их будут интегрировать в технологический цикл. Кроме того, в Южно-Уральском государственном университете открывается направление робототехники.





Среди других задач — вопрос технологического лидерства, а именно — микроэлектроника. Она является основой среди других отраслей.

«Отношение к развитию микроэлектроники должно быть таким же, как к ядерному проекту в 40-е годы, над которым работал наш знаменитый земляк Игорь Васильевич Курчатов», — сказал губернатор.





Кроме того, нужно снижать долю импорта во внутреннем потреблении. Сегодня каждый четвертый товар или услуга импортного производства, а экономисты сходятся во мнении, что хороший уровень — это 15%.





Алексей Текслер озвучил ряд предложений: использование цифрового рубля для решения инвестиционных задач, использование льготных депозитов со стороны Центрального Банка в наши крупнейшие институты развития, а также использовать отрицательный норматив резервирования со стороны Центробанка на инвестиционный депозит.





Финансирование сейчас, в основном, это бюджетные средства. Основная задача на новый инвестиционный цикл — найти дополнительные источники финансирования. Озвученные предложения могут проблему решить. Для развития нужны длинные дешевые и доступные деньги. Это позволит перейти от экономики спроса к экономике предложения. Такую задачу поставил президент, добавил губернатор.

Подытоживая пленарную дискуссию, помощник президента России Игорь Левитин, что власть должна слушать и реагировать на то, что говорят эксперты и люди. И президент на это постоянно обращает внимание.





Основная экономическая политика сегодня происходит в регионах, отметил Владимир Якушев.

«Они формируют ее, они создают новые предприятия, реализуют инвестиционные проекты, они выполняют те законы и указы президента, которые на сегодняшний день выпускаются, и те законы, которые принимаются на площадке Государственной думы. Поэтому от того, как чувствует себя регион, от того, как работает сегодня муниципальные команды, как чувствует себя конкретный бизнес в том или ином субъекте, от этого в целом зависит развитие нашей страны. Потому что наша страна — Россия сильна регионами», — озвучил Владимир Якушев.

Озвученные на площадках предложения пойдут в дальнейшую работу. Это основная задача Русского экономического форума, подытожил Алексей Текслер.