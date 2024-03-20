В Челябинской области создают центр компетенций в сфере роботизации

Опыт региона транслируют в другие субъекты РФ

В Челябинской области создадут центр компетенций в сфере роботизации на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), где в феврале заработал «Завод роботов». Опыт региона в этой отрасли накануне представили в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

В Госдуме обсудили необходимость разработки нацпроекта для обеспечения технологического суверенитета страны в критически важных отраслях. Предполагается, что его запустят с 2025 года. Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк представил опыт и компетенции региона в сфере развития роботизации.





Он сообщил, что на Южном Урале сегодня действует несколько компаний, занимающихся разработкой и производством робототехники. Компания «Андроидная техника» из Магнитогорска — создатель робота Fedor — обладает уникальной экспертизой в сфере антропоморфной робототехники. Кроме того, там разрабатывают линейку роботизированного медицинского оборудования.

В Челябинске в феврале заработал «Завод роботов» — первое в России серийное производство промышленных роботов-манипуляторов с широкой сферой применения. В ходе делового визита в Челябинск президент Владимир Путин посетил предприятие. В настоящее время там уже выпускают модели грузоподъемностью 120 килограммов, в стадии подготовки — на 60 и 30 килограммов.

«Но руки-манипуляторы — не единственный доступный вид робототехники. Разрабатывать нужно и другие виды роботов, параллельно формируя профильную экспертизу по их интеграции в производственные процессы. Поэтому правительство Челябинской области в тесной кооперации с Челябинским кузнечно-прессовым заводом, на площадке которого заработал „Завод роботов“, создает сейчас центр компетенций в сфере роботизации», — уточнил Иван Куцевляк.





Для развития сферы роботизации потребуется модернизировать систему подготовки кадров. В планах — разработать образовательные программы, открыть набор по профильным специальностям и стимулировать вузы к организации необходимых кафедр. Так, на базе ЮУрГУ сейчас готовится к созданию новый факультет машиностроения и робототехники. Кроме того, совместно с ЧКПЗ и «Заводом роботов» ЮУрГУ откроет специальный колледж, который должен заработать уже этой осенью.

На кадровой проблеме акцентировал внимание исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Средние темпы роста в промышленной робототехнике в мире сейчас от 10 до 25% в год, то есть примерно каждые пять лет количество роботов удваивается. Нужны высокопрофессиональные кадры для их производства. Потребность в специалистах только на робототехнические направления оценивается в 30 тысяч человек.