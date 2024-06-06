В челябинской особой экономической зоне откроют роботизированные производства

Правительство региона подписало соглашение с ЧКПЗ

Особая экономическая зона появится в Красноармейском районе возле Челябинска. Она сейчас проектируется. На производствах ОЭЗ планируют внедрять промышленных роботов-манипуляторов. Соглашение о совместной работе в 2024-2026 годах на ПМЭФ-2024 подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Серийный выпуск промышленных роботов-манипуляторов в феврале 2024 года запустили на «Заводе роботов». Его посещал президент РФ Владимир Путин. Проектная мощность первой очереди завода — 600 роботов в год. В ближайшей перспективе объем выпуска увеличат до 1000 манипуляторов в год.

«У нас с вами много совместных проектов. Ваша компания одна из бурно развивающихся в нашем регионе. Заглавный проект, который мы будем вместе реализовывать в сфере экономики, — это создание особой экономической зоны в Челябинской области. Нам нужны резиденты и новые, современные, инновационные производства. Ваш „Русский робот“ — один из таких. Надеюсь, что и этот проект будет развиваться, в том числе на площадке ОЭЗ. Готовы сотрудничать, предоставлять особые условия, рассчитываем на дальнейшее развитие группы ваших компаний»,— отметил Алексей Текслер.





Андрей Гартунг поблагодарил губернатора за поддержку, которую оказывают промышленным предприятиям региона. Гендиректор ЧКПЗ отметил, что компания заинтересована в работе в особой экономической зоне.

«Наша компания должна реализовать ряд проектов — по производству компонентов на основе горячих штамповок, роботизированные линии, — все это высокопроизводительные производства с использованием самых современных технологий. Мы заинтересованы, чтобы ряд компаний нашей группы открыли новые цеха и заводы на территории ОЭЗ»,— пояснил Андрей Гартунг.





Во время встречи обсудили также создание Центра промышленной роботизации. Он поможет ускорить внедрение роботов-манипуляторов в производственные процессы предприятий страны. Кроме того, в центре организуют обучение специалистов в интеграции промышленных роботов. Сейчас подготовка кадров идет в Южно-Уральском государственном университете. Поддержку вузу оказывают правительство Челябинской области и ЧКПЗ.