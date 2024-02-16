Челябинские рабочие рассказали о подготовке «Завода роботов» к визиту Владимира Путина

Президент России осмотрел импортозамещающее производство

Сегодня, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин посетил первый в России завод по производству промышленных шестиосевых роботов, который расположен в Челябинске на территории ЧКПЗ. Рабочие предприятия рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» о том, как готовились к визиту главы государства, что для них означают роботы, а также поделились планами по дальнейшему выпуску продукции. Подробности смотрите в материале.



Фото: Людмила Ковалева

Фото: Людмила Ковалева

«Готовились к визиту президента очень бурно. Все работали сообща, дружно, слаженно. Надеюсь, президент оценил», — поделился эмоциями оператор станка с ЧПУ Денис Денисов.

Фото: Людмила Ковалева

По словам технического директора Александра Горькуши, очень важно было показать Владимиру Путину завод по производству роботов.

Фото: Вадим Архипов

«Пока промышленных шестиосевых роботов никто не производит. Необходимо будет их тиражировать, сделать как можно больше. Усовершенствовать модель далее, чтобы получать стабильный результат от самой работы роботов на производстве. Внедрять их в разные сферы промышленности: машиностроение, автомобилестроение, металлургию, пищевую промышленность, горнодобывающую промышленность», — перечислил Александр Горькуша.

Фото: Вадим Архипов

Фото: Вадим Архипов

Он напомнил, что в России на 10 тысяч работников приходится несколько десятков роботов, в то время как в Китае и Южной Корее на такое же количество сотрудников приходятся тысячи роботов. Поэтому, по его словам, необходимо продолжать роботизацию.

Фото: Вадим Архипов

«Для нас очень важно и приятно стоять у истоков такой большой программы для нашей страны по роботизации», — сказал технический директор.

Фото: Людмила Ковалева

Слесарь механосборочных работ Дмитрий Корнилов трудится на участке, где собирают роботов из готовых деталей.

«Приятное событие, что президент посетил наше предприятие. Для завода это большое дело», — сказал Дмитрий Корнилов.



Фото: Людмила Ковалева

Казалось бы, роботы уже не должны удивлять тех, кто с ними плотно работает на протяжении долгого времени. Однако рабочие признаются в обратном.

Фото: Людмила Ковалева

«До сих пор, как детей, роботы завораживают. Когда смотришь на модель робота, которую тестируют, смотришь с открытым ртом, удивляешься. Конечно, процесс очень завораживающий», — признался Денис Денисов.

Фото: Вадим Архипов

На заводе в серийное производство запустили модель c названием города Челябинской области — «Озерск» грузоподъемностью до 120 килограммов. Этот робот занимается загрузкой и выгрузкой станков, перемещением тяжелых грузов и в перспективе может работать на кузнечных линиях, уточнил технический директор Александр Горькуша.

Фото: Вадим Архипов

Предприятие также смотрит в сторону производства роботов грузоподъемностью до 30 килограммов и больше 250 килограммов.

Фото: Вадим Архипов

Роботы грузоподъемностью до 30 килограммов используются на сварке, сборке, как манипуляторы для фрезерных станков. Уже готова соответствующая конструкторская документация и идет закуп комплектующих, уточнил Александр Горькуша. Он также отметил, что у ЧКПЗ есть потребность в моделях грузоподъемностью 350—400 килограммов для обеспечения кузнечной промышленности.

Фото: Людмила Ковалева

Отметим, что корпус каждого робота состоит из переработанного алюминия.

«Мы берем алюминиевые банки, переплавляем их в слитки и после этого плавим алюминий. Это важно для экологии. Основание чугунное, передаточные механизмы состоят из стали», — подытожил технический директор.

Фото: Людмила Ковалева

Напомним, разработкой промышленных роботов на территории ЧКПЗ занялись в 2020 году. В 2022 году приняли решение развивать предприятие и выходить на рынок с новой продукцией. С этой целью началась реализация проекта по организации выпуска деталей автоматических компонентов с сфере автомобилестроения и специального машиностроения.

Для серийного производства построили цех «Завода роботов». В год планируют выпускать до 600 роботов различных модификаций. При выходе на полную мощность предприятие планирует выпускать до тысячи роботов.