Ворота и ограду «Белого дома» в Кыштыме восстановят к ноябрю 2024 года

На работы направили почти 254 млн рублей

Администрация Кыштыма провела аукцион на реконструкцию ворот, парковой ограды и водопровода «Белого дома». Участником была одна компания — «Синко», которая выполняет основной ремонт памятника культурного наследия федерального значения. На перечисленные работы организация из Санкт-Петербурга получит 253,9 млн рублей. Стороны уже заключают контракт, указано на сайте госзакупок.





Реконструкция ворот, парковой ограды и водопровода — завершающие работы по восстановлению единственного в Челябинской области дворцового комплекса — усадьбы промышленников Демидовых «Белый дом». Как и историческое здание, ворота и ограда являются памятниками культурного наследия. Сейчас они в разрушенном состоянии.





Согласно техническому заданию, в рамках госконтракта нужно отреставрировать еще и подпорную стену. Кроме того, подрядчик должен проложить сети связи и водоотведения. После выполнения работ необходимо благоустроить территорию. Ремонтировать ворота и ограду начнут в мае этого года. Завершить все работы по техзаданию подрядчик должен к ноябрю 2024 года.





Жилое здание в стиле классицизма в 18 веке построил из дикого камня и кирпича представитель известной в России династии заводчиков Демидовых. Сначала было две палаты, а после продажи дома Расторгуевым их расширили в 1826 году. Появились портик Каримского ордера и анфилада, увеличилась этажность. Наружную поверхность стен тогда покрыли известковой штукатуркой, и за постройкой закрепилось имя «Белый дом». Последний раз реставрацию проводили на первом этаже в начале 2000-х. Сейчас комплекс усадьбы объединяет главный дом, два флигеля с башнями, сад, парк и ограду с воротами. «Белый дом» с самой постройки здания был центром культурной и общественной жизни Кыштыма. Там проводили балы, располагались музей, библиотека, Дом пионеров, спортшкола и другие учреждения.





Проект реставрации и приспособления к современному использованию разрабатывался с 2020 года и под конец 2021-го прошел Главгосэкспертизу. Памятник федерального значения реставрирует компания «Синко» из Санкт-Петербурга. Контракт обошелся бюджету в 526 млн рублей. Фирме нужно не просто привести исторический объект в порядок, но и приспособить его для современного использования. Компания «Синко» работала на нескольких исторических объектах в Санкт-Петербурге. Фирма реставрировала Ушаковскую больницу и казармы лейб-гвардии Драгунского полка в Петергофе. У организации есть действующая лицензия на сохранение объектов культурного наследия.





К концу этого года подрядчик планирует отремонтировать оба флигеля с внешней стороны, фасады, полностью заменить крышу, заменить и усилить перекрытия и своды основного здания. На осень запланировано проведение внутренней отделки. В отремонтированном здании сделают музей, библиотеку и буфет. Срок завершения реставрации самого «Белого дома» — тоже ноябрь 2024 года. Работы контролирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он и был инициатором создания проекта реставрации усадьбы и включения ее в нацпроект «Культура».